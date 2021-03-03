"У 9 класі я вперше дозволила собі це зробити": як дорослішала українська біатлоністка

Олена Підгрушна фарбувала волосся в таємниці від батьків і кидала виклик собі

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла, що в дитинстві хотілося швидко подорослішати. А також описала експерименти зі своїм волоссям. Раніше ми писали, чому Підгрушна програла "срібло" естафети ЧС на останніх метрахі хто її матюкав.

"Фарбування волосся (батьки не дозволяли) було як сходинкою до самостійності. Ось в 9 класі я вперше "дозволила" собі це зробити. Тільки на 1-2 тони світліше мого власного, щоб батьки не помітили. Але мені це було важливо. Так і почалася історія зміни кольорів, стрижок і зачісок. Я рано почала сивіти, тому з часом перестала відчувати провину за фарбу на волоссі. А тато любить натуральну красу", – розповіла Олена в Instagram

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Олена Підгрушна / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка зізналася, що за весь цей час її волосся було і в "смужку" і навіть фіолетовим: "Люблю зміни. Тому і бачити себе різну в дзеркалі теж було цікаво. Але час йде, і вітер в голові теж проходить".

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Все змінилося під час роботи в міністерстві, де Підгрушна слідувала дрес-коду і зачіска була не виключенням:

"Все було за правилами, стримано без експериментів. Тому повернувшись у спорт, стала кучерявою (була схожа на француженку). А після розлучення і зовсім кардинально все змінила. Коротка стрижка і чистий блонд. Це був виклик самій собі"

Нагадаємо, що в лютому Підгрушна в складі команди України виграла "бронзу" чемпіонату світув естафеті.

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