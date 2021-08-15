Падение помешало украинскому биатлонисту попасть в призы в знаменитой шоу-гонке

Дмитрий Пидручный упал в конце гонки, не вписавшись в поворот, и потерял драгоценные секунды. Его падением воспользовался россиянин

Дмитрий Пидручный впервые принял участие в шоу-гонке City Biathlon

В немецком Висбадене прошла мужская шоу-гонка City Biathlon, которая стала первым неофициальным международным стартом летнего биатлонного сезона. Впервые в истории этой летней выставочной гонки принимал участие украинский спортсмен. В своем дебютном выступлении в Висбадене Пидручный финишировал пятым.

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Соревноваться украинскому спортсмену пришлось с топ-биатлонистамы мира, в том числе олимпийскими чемпионами.

Гонка проходит в лижероллерах в формате масстарта с участием девяти биатлонистов. Спортсмены должны пройти семь кругов по 1,6 километра, по дистанции было пять огневых рубежей: три первых – из положения лежа и еще три – из стойки.

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Пидручный успешно прошел два огневых стрельбища и единолично возглавил гонку. После третьего рубежа украинец отдал лидерство в гонке Тарьей Бё, но держался в лидирующей группе.

На последнем пятом стрельбище украинский биатлонист допустил два промаха, но сохранял отличные шансы на второе место. Однако при выходе с рубежа Дмитрий упал, не вписавшись в поворот, и потерял драгоценные секунды.

Йоханнес и Тарьей Бё

В итоге победу одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым финишировал россиянин Саид Халили, который воспользовался падением Пидручного. Наш спортсмен финишировал пятым.

Результаты мужской выставочной гонки в Висбадене

1.Иоганнес Тингнес Бё (Норвегия 0+6), 32:01.5

2.Саид Халили (Россия 0+5), +16.4

3.Лукас Гофер (Италия, 2+9), +22.7

4.Роман Рейес (Германия 0+8), +29.7

5.Дмитрий Подручный (Украина 0+10), +42.2

6.Яков Фак (Словения 0+8), +1:07.9

7.Филипп Наврат (Германия, 4+8), 2:18.2

8.Эрик Лессер (Германия)

9.Тарьей Бё (Норвегия)