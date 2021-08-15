Падение помешало украинскому биатлонисту попасть в призы в знаменитой шоу-гонке

В немецком Висбадене прошла мужская шоу-гонка City Biathlon, которая стала первым неофициальным международным стартом летнего биатлонного сезона. Впервые в истории этой летней выставочной гонки принимал участие украинский спортсмен. В своем дебютном выступлении в Висбадене Пидручный финишировал пятым.
Читайте также: Задыхается после вакцины: биатлонист сборной России советует отказаться от прививки
Соревноваться украинскому спортсмену пришлось с топ-биатлонистамы мира, в том числе олимпийскими чемпионами.
Гонка проходит в лижероллерах в формате масстарта с участием девяти биатлонистов. Спортсмены должны пройти семь кругов по 1,6 километра, по дистанции было пять огневых рубежей: три первых – из положения лежа и еще три – из стойки.
Пидручный успешно прошел два огневых стрельбища и единолично возглавил гонку. После третьего рубежа украинец отдал лидерство в гонке Тарьей Бё, но держался в лидирующей группе.
На последнем пятом стрельбище украинский биатлонист допустил два промаха, но сохранял отличные шансы на второе место. Однако при выходе с рубежа Дмитрий упал, не вписавшись в поворот, и потерял драгоценные секунды.
В итоге победу одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым финишировал россиянин Саид Халили, который воспользовался падением Пидручного. Наш спортсмен финишировал пятым.
Результаты мужской выставочной гонки в Висбадене
1.Иоганнес Тингнес Бё (Норвегия 0+6), 32:01.5
2.Саид Халили (Россия 0+5), +16.4
3.Лукас Гофер (Италия, 2+9), +22.7
4.Роман Рейес (Германия 0+8), +29.7
5.Дмитрий Подручный (Украина 0+10), +42.2
6.Яков Фак (Словения 0+8), +1:07.9
7.Филипп Наврат (Германия, 4+8), 2:18.2
8.Эрик Лессер (Германия)
9.Тарьей Бё (Норвегия)