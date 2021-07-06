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Задыхается после вакцины: биатлонист сборной России советует отказаться от прививки

Елена Павлова Елена Павлова
6 июля, 16:05
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Биатлонист юниорской сборной России Евгений Емерхонов уже больше недели не может прийти в себя после вакцинации – у парня кружилась голова и крайне тяжело дышать
Евгений Емерхонов чувствует себя плохо после прививки
Евгений Емерхонов чувствует себя плохо после прививки / Фото: Instagram

Биатлонист юниорской сборной России Евгений Емерхонов очень плохо чувствует себя после прививки от коронавируса. Спортсмен не может прийти в себя после вакцинации неделю и начинает задыхаться. Правда, он не уточняет, какой препарат применяли – "Спутник" или иностранный. Напомним, что украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

"Уже просто бомбит. Поставил вакцину 28 июня, первые два дня было нормально, ну так, сонливость небольшая. На третий день кружилась голова, на четвертый комбо нах*й: болит и кружится голова, дышится тяжело, прям задыхаюсь. Плюс к этому слабое состояние, а у меня даже за все время не было антител, то есть мне было просто...

Итог: всем, кто не поставил, лучше пропейте витаминчики, чтобы организм был готов, ну или я не знаю, не ставьте… Восемь дней после того, как я поставил вакцину, ничего не прошло", — написал Емерхонов в Instagram

Ранее секс-символ украинского спорта получила вторую дозу вакцины от коронавируса.

А еще в марте первый украинский клуб вакцинировался от COVID-19 всем составом.

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