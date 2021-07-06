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Задихається після вакцини: біатлоніст збірної Росії радить відмовитися від щеплення

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 16:05
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Біатлоніст юніорської збірної Росії Євген Ємерхонов вже понад тиждень не може оговтатися після вакцинації – у хлопця паморочилося в голові і вкрай важко дихати
Євген Емерхонов відчуває себе погано після щеплення
Євген Емерхонов відчуває себе погано після щеплення / Фото: Instagram

Біатлоніст юніорської збірної Росії Євген Ємерхонов дуже зле почувається після щеплення від коронавірусної хвороби. Спортсмен не може оговтатися після вакцинації уже тиждень і починає задихатися. Правда, він не уточнює, який препарат застосовували – "Супутник" чи іноземний. Нагадаємо, що українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину.

"Уже просто бомбить. Поставив вакцину 28 червня, перші два дні було нормально, ну так, сонливість невелика. На третій день паморочилося в голові, на четвертий комбо нах*й: болить і паморочиться голова, дихається важко, прям задихаюся. Плюс до цього слабкий стан, а в мене навіть за весь час не було антитіл, тобто мені було просто...

Підсумок: всім, хто не поставив, краще пропити вітамінчики, щоб організм був готовий, ну або я не знаю, не ставте... Вісім днів після того, як я поставив вакцину, нічого не пройшло", – написав Ємерхонов в Instagram

Раніше секс-символ українського спорту отримала другу дозу вакцини від коронавірусної хвороби.

А ще в березні перший український клуб вакцинувався від COVID-19 усім складом.

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