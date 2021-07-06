Задихається після вакцини: біатлоніст збірної Росії радить відмовитися від щеплення

Біатлоніст юніорської збірної Росії Євген Ємерхонов дуже зле почувається після щеплення від коронавірусної хвороби. Спортсмен не може оговтатися після вакцинації уже тиждень і починає задихатися. Правда, він не уточнює, який препарат застосовували – "Супутник" чи іноземний. Нагадаємо, що українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину.

"Уже просто бомбить. Поставив вакцину 28 червня, перші два дні було нормально, ну так, сонливість невелика. На третій день паморочилося в голові, на четвертий комбо нах*й: болить і паморочиться голова, дихається важко, прям задихаюся. Плюс до цього слабкий стан, а в мене навіть за весь час не було антитіл, тобто мені було просто...

Підсумок: всім, хто не поставив, краще пропити вітамінчики, щоб організм був готовий, ну або я не знаю, не ставте... Вісім днів після того, як я поставив вакцину, нічого не пройшло", – написав Ємерхонов в Instagram