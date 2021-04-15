Треба! Українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину

Українські спортсмени, на яких улітку чекає участь в Олімпіаді і Паралімпіаді в Токіо, отримали півтори тисячі вакцин. Але не факт, що Ігри відбудуться

Почалося щеплення від коронавірусу українських учасників Олімпіади і Паралімпіади. МОЗ виділив на ці цілі 1500 вакцин.

Реклама

Про це міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив у себе в Facebook.

Читайте також: Неймовірний прогноз для України: В Токіо завоюємо на 10 медалей більше, ніж в Ріо

Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

"Офіційно. Починаємо вакцинацію наших спортсменів – учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор. Сьогодні Федерація стрільби України стала першопрохідцем у вакцинації серед спортсменів олімпійців. Вони отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac, яка нещодавно прибула в Україну і отримала всі лабораторні підтвердження"

"Наше основне завдання – створити умови, щоб усі українські спортсмени, які їдуть представляти країну на міжнародній арені, були міцними і здоровими"

"Дійсно, в директивних документах МОК і в ході консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов'язковою для участі в Іграх. Однак, ми повинні розуміти, що це, насамперед, безпека і повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, а й сам японський народ"

"Завдяки плідній співпраці з Міністерством охорони здоров'я, ми отримали 1500 вакцин. А завдяки постійним зустрічам з представниками федерацій – ми прийшли до спільного консенсусу, що щеплення потрібно", – заявив Гутцайт

Реклама

Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

Токіо-2020 / Фото: Reuters

Утім, як ми писали раніше, Олімпіада в Токіо, яка має відбутися з 23 липня по 8 серпня, може ще бути скасована. Таким рішенням погрожує правляча партія Країни сонця, що сходить.

"Якщо безпечне проведення Ігор неможливе, то змагання потрібно скасувати. У чому сенс Олімпіади, якщо вона несе відповідальність за поширення інфекцій? На цьому етапі нам доведеться прийняти рішення", – цитує генерального секретаря Ліберально-демократичної партії Японії Тосіхіро Нікаї Kyodo

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама