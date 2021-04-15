Треба! Українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину

Почалося щеплення від коронавірусу українських учасників Олімпіади і Паралімпіади. МОЗ виділив на ці цілі 1500 вакцин.
Про це міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив у себе в Facebook.
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Фото: REUTERS/Kaan Soyturk
Фото: REUTERS/Kaan Soyturk
"Офіційно. Починаємо вакцинацію наших спортсменів – учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор. Сьогодні Федерація стрільби України стала першопрохідцем у вакцинації серед спортсменів олімпійців. Вони отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac, яка нещодавно прибула в Україну і отримала всі лабораторні підтвердження"
"Наше основне завдання – створити умови, щоб усі українські спортсмени, які їдуть представляти країну на міжнародній арені, були міцними і здоровими"
"Дійсно, в директивних документах МОК і в ході консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов'язковою для участі в Іграх. Однак, ми повинні розуміти, що це, насамперед, безпека і повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, а й сам японський народ"
"Завдяки плідній співпраці з Міністерством охорони здоров'я, ми отримали 1500 вакцин. А завдяки постійним зустрічам з представниками федерацій – ми прийшли до спільного консенсусу, що щеплення потрібно", – заявив Гутцайт
Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
Токіо-2020 / Фото: Reuters
Утім, як ми писали раніше, Олімпіада в Токіо, яка має відбутися з 23 липня по 8 серпня, може ще бути скасована. Таким рішенням погрожує правляча партія Країни сонця, що сходить.
"Якщо безпечне проведення Ігор неможливе, то змагання потрібно скасувати. У чому сенс Олімпіади, якщо вона несе відповідальність за поширення інфекцій? На цьому етапі нам доведеться прийняти рішення", – цитує генерального секретаря Ліберально-демократичної партії Японії Тосіхіро Нікаї Kyodo
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