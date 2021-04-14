"Україна дала тобі все, в Росії ти ніким не став!" Штангіст-герой Чумак присоромив перебіжчика з Криму

Українець Дмитро Чумак, який днями став чемпіоном Європи з важкої атлетики в Москві, присоромив кримського штангіста Артема Іванова, який після захоплення Росією півострова змінив українське громадянство на російське.
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"Є такий спортсмен – Артем Іванов. Він виступав за Україну, але оскыльки він сам з Криму, він опинився в Росії. Артеме, друже, все, що ти маєш, ти отримав від України. Національна збірна України все тобі дала. У Росії ти ніким не став, ніхто тебе не прихистив, ти просто залишився в Криму і автоматом отримав російський паспорт. Житло, гроші, все, що ти маєш, ти отримав від України. Тому, друже, будь ласка, не розповідай мені, що я приміряв костюм чемпіона"
"Ти став призером чемпіонату світу двічі тільки завдяки Україні. Тобі все дала Україна. Не ображайся, будь ласка", – сказав у себе в Instagram Дмитро Чумак
Дмитро Чумак / Фото: Getty Images
Артем Іванов / Фото: Getty Images
Нагадаємо, відразу після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві Чумак опублікував в соцмережах вогняні рядки з хіта групи "Ленінград":"Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком" І додав до пісні фото палаючої Красної площі.
/ Фото: Getty Images, Instagram
"Це був всього лише тролінг Кремля. Тут не було закликів до дій, до того, щоб спалити Москву", – уточнив пізніше Чумак.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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