"Україна дала тобі все, в Росії ти ніким не став!" Штангіст-герой Чумак присоромив перебіжчика з Криму

Переможець чемпіонату Європи в Москві Дмитро Чумак різко висловився про колишнього партнера по збірній України Артема Іванова, який перебрався під російський прапор

Українець Дмитро Чумак, який днями став чемпіоном Європи з важкої атлетики в Москві, присоромив кримського штангіста Артема Іванова, який після захоплення Росією півострова змінив українське громадянство на російське.

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"Є такий спортсмен – Артем Іванов. Він виступав за Україну, але оскыльки він сам з Криму, він опинився в Росії. Артеме, друже, все, що ти маєш, ти отримав від України. Національна збірна України все тобі дала. У Росії ти ніким не став, ніхто тебе не прихистив, ти просто залишився в Криму і автоматом отримав російський паспорт. Житло, гроші, все, що ти маєш, ти отримав від України. Тому, друже, будь ласка, не розповідай мені, що я приміряв костюм чемпіона"

"Ти став призером чемпіонату світу двічі тільки завдяки Україні. Тобі все дала Україна. Не ображайся, будь ласка", – сказав у себе в Instagram Дмитро Чумак

Дмитро Чумак / Фото: Getty Images

Реклама Артем Іванов / Фото: Getty Images

Нагадаємо, відразу після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві Чумак опублікував в соцмережах вогняні рядки з хіта групи "Ленінград":"Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком" І додав до пісні фото палаючої Красної площі.

/ Фото: Getty Images, Instagram

"Це був всього лише тролінг Кремля. Тут не було закликів до дій, до того, щоб спалити Москву", – уточнив пізніше Чумак.

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