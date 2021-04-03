Проти Лукашенка! Футболіст Динамо в Польщі вийшов в особливій футболці

Гравці варшавської Легії, серед яких орендований у Динамо український захисник Артем Шабанов, вийшли на матч з "Погонью" (4:2) в футболках з написом "Солідарність з вільними білоруськими спортсменами".

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Так гравці Легії підтримали атлетів Білорусі, де напередодні, нагадаємо, порушили кримінальні справи проти спортсменів, які виступали проти Лукашенка. Зокрема, триразовій призерці Олімпійських ігор Олександрі Герасимені і директору гандбольного клубу Витязь Олександру Опейкіну загрожує до 5 років в'язниці.

Акція Легії спрямована на те, щоб привернути увагу до зростаючих масштабів репресій з боку влади Білорусі, а також до обмеження або взагалі виключення можливості заняття професійним спортом в цій країні. Про це йдеться на сайті варшавського клубу.

"Ідея підтримати білоруських спортсменів виникла у білоруських уболівальників, що проживають у Польщі. На жаль, багатьом з них довелося емігрувати з батьківщини, щоб уникнути арештів і репресій. Як вони самі кажуть, Польща прийняла їх з дружбою і розумінням тієї ситуації, в якій опинився білоруський народ", – говорять в Легії

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