Рано Україні напророкували 21 медаль: заява Японії щодо Олімпіади

Олімпіада в Токіо, де Україні пророкують 21 медаль, може бути скасована. Про загрозу такого рішення заявив генеральний секретар правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Тосіхіро Нікаї.
Причина – ситуація з коронавірусом.
"Якщо безпечне проведення Ігор не можливе, то змагання потрібно скасувати. У чому сенс Олімпіади, якщо вона несе відповідальність за поширення інфекцій? На цьому етапі нам доведеться прийняти рішення", – цитує Тосіхіро Нікаї Kyodo
Токіо-2020 / Фото: Reuters
Нагадаємо, Олімпіада в Токіо мала відбутися торік, однак через пандемію коронавірусу була перенесена на літо-2021. Ігри заплановані на 23 липня – 8 серпня.
Учасникам змагань в Токіо нагадують про масках / Фото: Reuters
Раніше ми писали, що Японія придумала, куди подіти хворих на COVID олімпійців. Для спортсменів з коронавірусом зарезервують окремий готель з трьома сотнями номерів.
При цьому, як ми розповідали, перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду через коронавірус. Північна Корея заявила, що хоче захистити своїх атлетів.
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