Рано Україні напророкували 21 медаль: заява Японії щодо Олімпіади

Ігри в Токіо, які мають відбутися з 23 липня по 8 серпня, можуть бути взагалі скасовані. Таким рішенням погрожує правляча партія Країни сонця, що сходить

Олімпіада в Токіо, де Україні пророкують 21 медаль, може бути скасована. Про загрозу такого рішення заявив генеральний секретар правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Тосіхіро Нікаї.

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Причина – ситуація з коронавірусом.

"Якщо безпечне проведення Ігор не можливе, то змагання потрібно скасувати. У чому сенс Олімпіади, якщо вона несе відповідальність за поширення інфекцій? На цьому етапі нам доведеться прийняти рішення", – цитує Тосіхіро Нікаї Kyodo

Токіо-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо мала відбутися торік, однак через пандемію коронавірусу була перенесена на літо-2021. Ігри заплановані на 23 липня – 8 серпня.

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Учасникам змагань в Токіо нагадують про масках / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Японія придумала, куди подіти хворих на COVID олімпійців. Для спортсменів з коронавірусом зарезервують окремий готель з трьома сотнями номерів.

При цьому, як ми розповідали, перша країна відмовилася їхати на Олімпіаду через коронавірус. Північна Корея заявила, що хоче захистити своїх атлетів.

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