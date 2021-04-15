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Рано Украине напророчили 21 медаль: заявление Японии по Олимпиаде

15 апреля, 10:37

Олег Люлька Олег Люлька

Игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа, могут быть вообще отменены. Таким решением грозит правящая партия Страны восходящего солнца

Олимпиада в Токио, где Украине прочат 21 медаль, может быть отменена. Об угрозе такого решения заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.

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Причина – ситуация с коронавирусом.

"Если безопасное проведение Игр невозможно, то соревнования нужно отменить. В чем смысл Олимпиады, если она несет ответственность за распространение инфекций? На этом этапе нам придется принять решение", – цитирует Тосихиро Никаи Kyodo

Токио-2020

Токио-2020 / Фото: Reuters

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето-2021. Игры намечены на 23 июля – 8 августа.

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Участникам соревнований в Токио напоминают о масках

Участникам соревнований в Токио напоминают о масках / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Япония придумала, куда девать больных коронавирусом олимпийцев. Для спортсменов с COVID-19 зарезервируют отдельную гостиницу с тремя сотнями номеров.

При этом, как мы рассказывали, первая страна отказалась ехать на Олимпиаду из-за коронавируса. Северная Корея заявила, что хочет защитить своих атлетов.

Видео: Сегодня

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Япония олимпиада спортсмены Олимпиада-2020
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