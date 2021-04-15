Надо! Украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину

Украинские спортсмены, которым летом предстоит участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, получили полторы тысячи вакцин. Но не факт, что Игры состоятся

Началась вакцинация от коронавируса украинских участников Олимпиады и Паралимпиады. Минздрав выделил на эти цели 1500 вакцин.

Реклама

Об этом министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил у себя в Facebook.

Читайте также: Невероятный прогноз для Украины: В Токио завоюем на 10 медалей больше, чем в Рио

Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

"Официально. Начинаем вакцинацию наших спортсменов – участников Олимпийских и Паралимпийских игр. Сегодня Федерация стрельбы Украины стала первопроходцем в вакцинации среди спортсменов олимпийцев. Они получили прививки китайской вакциной CoronaVac, которая недавно прибыла в Украину и получила все лабораторные подтверждения"

"Наша основная задача – создать условия, чтобы все украинские спортсмены, которые едут представлять страну на международной арене, были крепкими и здоровыми"

"Действительно, в директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако, мы должны понимать, что это, в первую очередь – безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ"

"Благодаря плодотворному сотрудничеству с Минздравом, мы получили 1500 вакцин. А благодаря постоянным встречам с представителями федераций – мы пришли к общему консенсусу, что прививки нужны", – заявил Гутцайт

Реклама

Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

Токио-2020 / Фото: Reuters

Впрочем, как мы писали ранее, Олимпиада в Токио, которая должна пройти с 23 июля по 8 августа, может еще быть отменена. Таким решением грозит правящая партия Страны восходящего солнца.

"Если безопасное проведение Игр невозможно, то соревнования нужно отменить. В чем смысл Олимпиады, если она несет ответственность за распространение инфекций? На этом этапе нам придется принять решение", – цитирует генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи Kyodo

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама