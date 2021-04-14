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"Украина дала тебе все, в России ты никем не стал!" Штангист-герой Чумак пристыдил перебежчика из Крыма

14 апреля, 12:50

Олег Люлька Олег Люлька

Победитель чемпионата Европы в Москве Дмитрий Чумак резко высказался о бывшем партнере по сборной Украины Артеме Иванове, который перебрался под российский флаг

Украинец Дмитрий Чумак, на днях ставший чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Москве, пристыдил крымского штангиста Артема Иванова, который после захвата Россией полуострова сменил украинское гражданство на российское.

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"Есть такой спортсмен – Артем Иванов. Он выступал за Украину, но так как он сам из Крыма, он оказался в России. Артем, дружище, все, что ты имеешь, ты получил от Украины. Национальная сборная Украины все тебе дала. В России ты никем не стал, никто тебя не приютил, ты просто остался в Крыму и автоматом получил российский паспорт. Жилье, деньги, все, что ты имеешь, ты получил от Украины. Поэтому, дружище, пожалуйста, не рассказывай мне, что я примерил костюм чемпиона"

"Ты стал призером чемпионата мира два раза только благодаря Украине. Тебе все дала Украина. Не обижайся, пожалуйста", – сказал у себя в Instagram Дмитрий Чумак

Дмитрий Чумак

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Артем Иванов
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Артем Иванов / Фото: Getty Images

Напомним, сразу после победы на чемпионате Европы в Москве Чумак опубликовал в соцсетях огненные строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком". И приложил к песне фото горящей Красной площади.

/ Фото: Getty Images, Instagram

"Это был всего лишь троллинг Кремля. Тут не было никаких призывов к действиям, к тому, чтобы спалить Москву", – уточнил позже Чумак.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Крым штанга паспорт тяжелая атлетика спортсмены Дмитрий Чумак Артем Иванов
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