Против Лукашенко! Футболист Динамо в Польше вышел в особенной футболке

Игроки варшавской Легии, среди которых принадлежащий Динамо украинский защитник Артем Шабанов, вышли на матч с Погонью (4:2) в футболках с надписью "Солидарность со свободными белорусскими спортсменами".

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Так игроки Легии поддержали атлетов Беларуси, где накануне, напомним, завели уголовные дела против спортсменов, выступавших против Лукашенко. В частности, трехкратной призерке Олимпийских игр Александре Герасимене и директору гандбольного клуба Витязь Александру Опейкину грозит до 5 лет тюрьмы.

Акция Легии направлена ​​на то, чтобы привлечь внимание к растущим масштабам репрессий со стороны властей Беларуси, а также к ограничению или вообще исключению возможности занятия профессиональным спортом в этой стране. Об этом говорится на сайте варшавского клуба.

"Идея поддержать белорусских спортсменов возникла у проживающих в Польше белорусских болельщиков. К сожалению, многим из них пришлось эмигрировать с родины, чтобы избежать арестов и репрессий. Как они сами подчеркивают, Польша приняла их с дружбой и пониманием той ситуации, в которой оказался белорусский народ", – говорят в Легии

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