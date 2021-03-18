Перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом

Вакцинуватися від COVID-19 в Україні вже почали й спортсмени. Так, баскетбольна команда Вищої ліги "СумДу" вже зробила щеплення від коронавірусу всім складом. А от олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020, аби йому не робили укол.

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Сумську команду поінформували про ймовірні тимчасові наслідки після вакцинації Covishield і після документального оформлення були зроблені щеплення – повідомляє "СумДу".

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Раніше ми вже розбирали, чи знайде Україна вакцину для спортсменів. Призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби і депутат ВР України Жан Беленюк розповів про щеплення від коронавірусу для атлетів.

"Вакцинація спортсменів планується. Перша причина – це безпека. Друга – напередодні Олімпійських ігор, якщо спортсмен захворіє, то це вплине на його можливість нормально підготуватися до змагань. Але зараз є більш пріоритетні верстви населення, які мусять вакцинуватися насамперед. Можливо, ми – ближче до Олімпіади. Я сам подумую про це", – розповів Жан XSPORT

Раніше з'явилася інформація, що Міжнародний олімпійський комітет вакцинує українських спортсменів, якщо цього не зможе зробити влада країни.

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