Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Первый украинский клуб вакцинировался от COVID-19 всем составом

18 марта, 21:02

Елена Павлова Елена Павлова

Баскетболистов предупредили о последствиях прививки

Вакцинироваться от COVID-19 в Украине уже начали и спортсмены. Так, баскетбольная команда Высшей лиги "СумДу" уже сделала прививки от коронавируса всем составом. А вот олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020, лишь бы ему не делали укол.

Реклама

Сумскую команду проинформировали о возможных временных последствиях после вакцинации Covishield и после документального оформления были сделаны прививки – сообщает "СумДу".

Реклама

Ранее мы уже разбирали, найдет ли Украина вакцину для спортсменов. Призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и депутат ВР Украины Жан Беленюк рассказал о прививках от коронавируса для атлетов.

"Вакцинирование спортсменов планируется. Первая причина – это безопасность. Вторая – накануне Олимпийских игр, если спортсмен заболеет, то это повлияет на его возможность нормально подготовиться к соревнованиям. Но сейчас есть более приоритетные слои населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Возможно, мы – ближе к Олимпиаде. Я сам подумываю об этом", – рассказал Жан XSPORT

Ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет вакцинирует украинских спортсменов, если этого не смогут сделать власти страны.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прививка вакцинация баскетболист коронавирус чемпионат Украины по баскетболу
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": горячие фото баскетболистки без комплексовБаскетбол
Коронавирус атакует! Уже три матча Лиги чемпионов перенесли из-за COVID-19
Коронавирус атакует! Уже три матча Лиги чемпионов перенесли из-за COVID-19Баскетбол
Соблазнительная Кардашьян заведет второго ребенка от звезды НБА
Соблазнительная Кардашьян заведет второго ребенка от звезды НБАБаскетбол
Взбешенный судейством тренер итальянской команды бил по столу и кричал после неудачи в ЛЧ
Взбешенный судейством тренер итальянской команды бил по столу и кричал после неудачи в ЛЧБаскетбол
Знойная баскетболистка в прозрачном белье ищет жеребца для своей конюшни
Знойная баскетболистка в прозрачном белье ищет жеребца для своей конюшниБаскетбол
Игрока сборной Украины выперли из испанского клуба
Игрока сборной Украины выперли из испанского клубаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять