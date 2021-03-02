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Найдет ли Украина вакцину для спортсменов? Беленюк уже подумывает об уколе

2 марта, 20:01

Елена Павлова Елена Павлова

Борец-депутат рассказал о позиции Министерства спорта и есть ли требования для Олимпиады

Призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и депутат ВР Украины Жан Беленюк рассказал о вакцинации спортсменов от коронавируса в Украине. А ведь многим еще надо отбираться на летние ОИ-2020 в Токио. Ранее депутат Беленюк выиграл первый турнир с 2019 года.

"Насколько я знаю позицию минспорта, вакцинирование спортсменов планируется. Первая причина – это безопасность. Вторая – накануне Олимпийских игр, если спортсмен заболеет, то это повлияет на его возможность нормально подготовиться к соревнованиям. Но сейчас есть более приоритетные слои населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Возможно, мы – ближе к Олимпиаде. Я сам подумываю об этом", – рассказал Жан XSPORT.

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Насколько известно Беленюку, принудительной вакцинации не будет. Также борец пока не слышал, что вакцинация необходима для участия в Олимпийских играх.

Ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет вакцинирует украинских спортсменов, если этого не смогут сделать власти страны. Но Беленюк не смог этого подтвердить:

"Пока что официальной информации я такой не слышал. Думаю, возможно, какая-то поддержка со стороны МОК будет выделена. Я в этом не вижу никаких проблем".

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Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Напомним, что из-за пандемии Игры в Японии перенесли на 2021 год. Теперь Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже – 24 августа. Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020.

А сам Беленюк уже успел переболеть COVID-19.

Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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депутаты вакцинация Олимпиада-2020 коронавирус Жан Беленюк борьба греко-римская
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