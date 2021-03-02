Чи знайде Україна вакцину для спортсменів? Беленюк вже подумує про укол

Борець-депутат розповів про позицію Міністерства спорту і чи є вимоги для Олімпіади

Призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби і депутат ВР України Жан Беленюк розповів про вакцинацію спортсменів від коронавірусу в Україні. Адже багатьом ще треба відбиратися на літні ОІ-2020 в Токіо. Раніше депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року.

"Наскільки я знаю позицію Мінспорту, вакцинування спортсменів планується. Перша причина – це безпека. Друга – напередодні Олімпійських ігор, якщо спортсмен захворіє, то це вплине на його можливість нормально підготуватися до змагань. Але зараз є більш пріоритетні верстви населення, які повинні вакцинуватися насамперед. Можливо, ми – ближче до Олімпіади. Я сам подумую про це", – розповів Жан XSPORT.

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Наскільки відомо Беленюку, примусової вакцинації не буде. Також борець поки не чув, що вакцинація необхідна для участі в Олімпійських іграх.

Раніше з'явилася інформація, що Міжнародний олімпійський комітет вакцинує українських спортсменів, якщо цього не зможе зробити влада країни. Але Беленюк не зміг цього підтвердити:

"Поки що офіційної інформації я такої не чув. Думаю, можливо, якась підтримка з боку МОК буде виділена. Я в цьому не бачу ніяких проблем".

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Жан Беленюк / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Нагадаємо, що через пандемію Ігри в Японії перенесли на 2021 рік. Тепер Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше – 24 серпня. Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020.

А сам Беленюк вже встиг перехворіти на COVID-19.

Жан Беленюк заразився коронавірусом Відео: Instagram

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