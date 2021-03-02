Русский
$ 28
33,72
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Чи знайде Україна вакцину для спортсменів? Беленюк вже подумує про укол

2 березня, 20:01

Олена Павлова Олена Павлова

Борець-депутат розповів про позицію Міністерства спорту і чи є вимоги для Олімпіади

Призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби і депутат ВР України Жан Беленюк розповів про вакцинацію спортсменів від коронавірусу в Україні. Адже багатьом ще треба відбиратися на літні ОІ-2020 в Токіо. Раніше депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року.

"Наскільки я знаю позицію Мінспорту, вакцинування спортсменів планується. Перша причина – це безпека. Друга – напередодні Олімпійських ігор, якщо спортсмен захворіє, то це вплине на його можливість нормально підготуватися до змагань. Але зараз є більш пріоритетні верстви населення, які повинні вакцинуватися насамперед. Можливо, ми – ближче до Олімпіади. Я сам подумую про це", – розповів Жан XSPORT.

Реклама

Наскільки відомо Беленюку, примусової вакцинації не буде. Також борець поки не чув, що вакцинація необхідна для участі в Олімпійських іграх.

Раніше з'явилася інформація, що Міжнародний олімпійський комітет вакцинує українських спортсменів, якщо цього не зможе зробити влада країни. Але Беленюк не зміг цього підтвердити:

"Поки що офіційної інформації я такої не чув. Думаю, можливо, якась підтримка з боку МОК буде виділена. Я в цьому не бачу ніяких проблем".

Реклама

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Нагадаємо, що через пандемію Ігри в Японії перенесли на 2021 рік. Тепер Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше – 24 серпня. Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020.

А сам Беленюк вже встиг перехворіти на COVID-19.

Жан Беленюк заразився коронавірусом Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

депутати вакцинація Олімпіада-2020 коронавірус Жан Беленюк боротьба греко-римська
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто
Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхтоІнші
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причина
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причинаІнші
Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спорті
Дівчатам заборонили бікіні! Це найгірше, що могло статися в спортіІнші
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчі
Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчіІнші
Фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркою
Фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркоюІнші
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонів
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонівІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти