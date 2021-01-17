Депутат Беленюк выиграл первый турнир с 2019 года

Жану не нашлось равных на престижных соревнованиях в Хорватии

Спортсмен-депутат Жан Беленюк успешно вернулся на ковер, где не выступал с сентября 2019 года. Серебряный призер Олимпийских игр-2016 и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе выиграл престижный турнир в Хорватии Гран-при Zagreb Open.

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Накануне, в квалификации, Жан Беленюк, победил Андреаса Ваелиса из Эстонии (8:0), швейцарца Рамона Бетшарта (9:0) и финна Вики Поппонена (9:0), а в полуфинале положил на туше турецкого спортсмена Догана Гокташа.

В воскресенье же, 17 января, в финальной схватке в весовой категории до 87 кг Беленюк уверенно одолел Александра Степанитича из Швеции. Первый раунд, правда, был за скандинавом, но в середине второго Жан преподал сопернику урок по исполнению накатов и склонил чашу весов в свою пользу – 9:1.

Реклама Жан Беленюк / Фото: Getty Images В тренде Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

Первая победа лидера украинской сборной после длительного перерыва! Дальше по курсу – летняя Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года из-за коронавируса.

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Напомним, в последний раз до этого Жан Беленюк выступал на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане, где выиграл "золото".

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