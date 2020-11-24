"Летающие кинжалы": Беленюк показал себя в образе монаха Шаолиня

Жан со своими друзьями блеснул артистическими способностями на песке

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады Жан Беленюк вспомнил, как он с партнерами по сборной Украины развлекался на пляже, притворяясь воинами-монахами Шаолиня. Правда, вместо традиционного желтого шаолиньского одеяния на украинских спортсменах были одни трусы.

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"Выпускники шаолиньской школы "Летающие кинжалы". 2016 год, готовимся к Олимпиаде. Всем хорошего настроения, друзья!" – подписал архивное видео Жан Беленюк

Правда, стоит отметить, что на этом видео сам Беленюк оказался на втором плане. А главную роль играет его друг по борцовской сборной Украины Дмитрий Цымбалюк. Кто по-настоящему вошел в образ шаолиньского воина-монаха, так это он!

Ранее мы рассказывали, что борец-депутат Жан Беленюк за восемь дней вылечился от коронавируса. Свои симптомы он описывал следующим образом: "Температура пару дней в районе 37 градусов. Небольшая ломота в теле, под вечер болит голова".

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А недавно Жан Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьера. Спортсмен поведал трагическую историю из своего детства.

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