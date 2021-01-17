Депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року

Жану не було рівних на престижних змаганнях у Хорватії

Спортсмен-депутат Жан Беленюк успішно повернувся на килим, де не виступав з вересня 2019 року. Срібний призер Олімпійських ігор-2016 і дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби виграв престижний турнір у Хорватії Гран-прі Zagreb Open.

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Напередодні, у кваліфікації, Жан Беленюк, переміг Андреаса Ваеліса з Естонії (8:0), швейцарця Рамона Бетшарта (9:0) і фіна Вікі Поппонена (9:0), а в півфіналі поклав на туше турецького спортсмена Догана Гокташа.

А в неділю, 17 січня, у фінальній сутичці у ваговій категорії до 87 кг Беленюк впевнено здолав Олександра Степанітича зі Швеції. Перший раунд, правда, був за скандинавом, але в середині другого Жан показав супернику урок з виконання накатів і схилив шальки терезів на свою користь – 9:1.

Реклама Жан Беленюк / Фото: Getty Images В тренді Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Перша перемога лідера української збірної після тривалої перерви! Далі за курсом – літня Олімпіада в Токіо, перенесена з минулого року через коронавірус.

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Нагадаємо, востаннє до цього Жан Беленюк виступав на чемпіонаті світу-2019 в Нур-Султані, де виграв "золото".

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