У Тайсона и Джонса – железные яйца: Беленюк рад, что бой не был дешевой постановкой

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат ВР Жан Беленюк прокомментировал ничью в бою бывших чемпионов Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Поединок вернувшихся на ринг супертяжей прошел в Лос-Анджелесе и состоял из восьми раундов по две минуты.

"Для меня это две абсолютные легенды мирового бокса. То, что они вообще согласились на подобную достаточно опасную авантюру, свидетельствует о железных яйцах и любви к своему виду спорта. С удовольствием посмотрел их противостояние", – написал Беленюк в Instagram.

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Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

"Очень хорошо, что это не было дешевой постановкой, а реальным поединком. С учетом возраста, считаю, что шоу было качественное и подобный формат может иметь определенный потенциал. И правильно, что не определяли победителя, думаю, в данном случае это лишнее. Главное, чтобы на ринге ни у кого не случилось инфаркта, особенно до боя – от мандража", – пошутил Беленюк.

54-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из самых известных боксеров в истории. "Железный Майк" провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на бой 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

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51-летний Рой Джонс – бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях. Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году он победил Скотта Сигмона.

Ранее мы писали, что Тайсон шокировал главу UFC своей формой после возвращения в ринг.

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

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