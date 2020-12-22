Узнай украинского спортсмена в маске: тест для болельщиков

Наш квиз – догадайтесь, кто скрывается под маской

Соблюдайте дистанцию, мойте руки, носити маски... Вот так прошел год во всем мире. Коронавирус перекроил планы во всех сферах жизни. Не обошел он и спорт. Жить по этим правилам вынуждены были и украинские атлеты. Они прилежно носили защитные маски. Попробуйте догадаться, кто из них на фото?

Реклама

Угадай спортсмена в маске Ковидный 2020-й год уже на финише. Его главным атрибутом была защитная маска. Попробуйте узнать наших спортсменов в масках. Поехали! 1/16 Чемпион и депутат Тайсон 0 % Жан Беленюк 100 % Жерсон Родригес 0 % Дальше 2/16 Она обожает кросс-кантри Яна Беломоина 100 % Елена Старикова 0 % Анна Соловей 0 % Дальше 3/16 Наш Кинг-Конг Богдан Бондаренко 0 % Станислав Горуна 0 % Денис Бойко 100 % Дальше 4/16 Его конёк – это брусья Олег Верняев 100 % Илья Кваша 0 % Александр Абраменко 0 % Дальше 5/16 Самый сильный Александр Усик 0 % Алексей Торохтий 0 % Василий Вирастюк 100 % Дальше 6/16 Чтобы холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть Виталий Кличко 100 % Владимир Кличко 0 % Олег Блохин 0 % Дальше 7/16 Прыгает на два метра Юлия Левченко 100 % Марина Бех 0 % Яна Клочкова 0 % Дальше 8/16 Победитель Лиги Европы-2016 Евгений Селезнев 0 % Евгений Коноплянка 100 % Дмитрий Чигринский 0 % Дальше 9/16 Потерял пояса Иван Редкач 0 % Денис Беринчик 0 % Василий Ломаченко 100 % Дальше 10/16 Протирает скамейку в Мадриде Роман Безус 0 % Андрей Лунин 100 % Роман Яремчук 0 % Дальше 11/16 Мастерски владеет холодным оружием Анна Ризатдинова 0 % Ольга Харлан 100 % Ярослава Магучих 0 % Дальше 12/16 Ушел из Брестской крепости Александр Алиев 0 % Евгений Хачериди 0 % Артем Милевский 100 % Дальше 13/16 Ракетка №1 Элина Свитолина 100 % Катерина Бондаренко 0 % Леся Цуренко 0 % Дальше 14/16 "Пушка" из Бергамо Евгений Шахов 0 % Руслан Малиновский 100 % Марьян Швед 0 % Дальше 15/16 Лучший кроль страны Михаил Романчук 100 % Виктор Цыганков 0 % Дмитрий Пидручный 0 % Дальше 16/16 Играет "Золотым мячом" Сергей Ребров 0 % Андрей Ярмоленко 0 % Андрей Шевченко 100 % Дальше

Ранее мы делали квиз: Узнай футболиста по фотографии его семьи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама