Узнай украинского спортсмена в маске: тест для болельщиков

Соблюдайте дистанцию, мойте руки, носити маски... Вот так прошел год во всем мире. Коронавирус перекроил планы во всех сферах жизни. Не обошел он и спорт. Жить по этим правилам вынуждены были и украинские атлеты. Они прилежно носили защитные маски. Попробуйте догадаться, кто из них на фото?
Угадай спортсмена в маске
Ковидный 2020-й год уже на финише. Его главным атрибутом была защитная маска. Попробуйте узнать наших спортсменов в масках.
Чемпион и депутат
Она обожает кросс-кантри
Яна Беломоина ставала чемпионкой Европы и брала награды чемпионата мира в этой дисциплине маунтинбайка.
Наш Кинг-Конг
У Дениса Бойко в детстве было прозвище Чебурашка, а в Турции он стал Кинг-Конгом.
Его конёк – это брусья
Олег Верняев – олимпийский чемпион Рио-2016 в упражнениях на брусьях.
Самый сильный
Василий Вирастюк – самый сильный человек планеты 2004 года.
Чтобы холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева, Виталий Кличко широко известен своими цитатами.
Прыгает на два метра
Юлия Левченко – призер чемпионата мира по прыжкам в высоту
Победитель Лиги Европы-2016
Евгений Коноплянка побеждал в турнире в составе "Севильи".
Потерял пояса
Василий Ломаченко потерпел поражение в чемпионском бою против Теофимо Лопеса.
Протирает скамейку в Мадриде
Андрей Лунин все время сидит в запасе "Реала".
Мастерски владеет холодным оружием
Ольга Харлан – олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира и Европы в фехтовании на саблях.
Ушел из Брестской крепости
Артем Милевский – бывший форвард сборной Украины покинул "Динамо" Брест и собирается продолжить карьеру в Украине.
Ракетка №1
Элина Свитолина – лучшая теннисистка Украины, победительница Итогового турнира WTA.
"Пушка" из Бергамо
Руслан Малиновский – его удара со штрафного боятся все вратари Серии А.
Лучший кроль страны
Михаил Романчук – чемпион Европы и призер чемпионата мира по плаванию вольным стилем (кролем).
Играет "Золотым мячом"
Андрей Шевченко – лучший футболист Европы 2004 года, главный тренер сборной Украины.
Ранее мы делали квиз: Узнай футболиста по фотографии его семьи.
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Жан Беленюк – двукратный чемпион мира и народный депутат Украины