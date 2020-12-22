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Узнай украинского спортсмена в маске: тест для болельщиков

22 декабря, 18:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наш квиз – догадайтесь, кто скрывается под маской

Соблюдайте дистанцию, мойте руки, носити маски... Вот так прошел год во всем мире. Коронавирус перекроил планы во всех сферах жизни. Не обошел он и спорт. Жить по этим правилам вынуждены были и украинские атлеты. Они прилежно носили защитные маски. Попробуйте догадаться, кто из них на фото?

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Угадай спортсмена в маске

Ковидный 2020-й год уже на финише. Его главным атрибутом была защитная маска. Попробуйте узнать наших спортсменов в масках.

Поехали!
1/16

Чемпион и депутат

Тайсон
0 %
Жан Беленюк
100 %
Жерсон Родригес
0 %

Жан Беленюк – двукратный чемпион мира и народный депутат Украины

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2/16

Она обожает кросс-кантри

Яна Беломоина
100 %
Елена Старикова
0 %
Анна Соловей
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Яна Беломоина ставала чемпионкой Европы и брала награды чемпионата мира в этой дисциплине маунтинбайка.

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3/16

Наш Кинг-Конг

Богдан Бондаренко
0 %
Станислав Горуна
0 %
Денис Бойко
100 %
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У Дениса Бойко в детстве было прозвище Чебурашка, а в Турции он стал Кинг-Конгом.

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4/16

Его конёк – это брусья

Олег Верняев
100 %
Илья Кваша
0 %
Александр Абраменко
0 %

Олег Верняев – олимпийский чемпион Рио-2016 в упражнениях на брусьях.

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5/16

Самый сильный

Александр Усик
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Алексей Торохтий
0 %
Василий Вирастюк
100 %

Василий Вирастюк – самый сильный человек планеты 2004 года.

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6/16

Чтобы холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть

Виталий Кличко
100 %
Владимир Кличко
0 %
Олег Блохин
0 %

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева, Виталий Кличко широко известен своими цитатами.

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7/16

Прыгает на два метра

Юлия Левченко
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Марина Бех
0 %
Яна Клочкова
0 %

Юлия Левченко – призер чемпионата мира по прыжкам в высоту

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8/16

Победитель Лиги Европы-2016

Евгений Селезнев
0 %
Евгений Коноплянка
100 %
Дмитрий Чигринский
0 %
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Евгений Коноплянка побеждал в турнире в составе "Севильи".

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9/16

Потерял пояса

Иван Редкач
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Денис Беринчик
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Василий Ломаченко
100 %

Василий Ломаченко потерпел поражение в чемпионском бою против Теофимо Лопеса.

В тренде
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10/16

Протирает скамейку в Мадриде

Роман Безус
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Андрей Лунин
100 %
Роман Яремчук
0 %

Андрей Лунин все время сидит в запасе "Реала".

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11/16

Мастерски владеет холодным оружием

Анна Ризатдинова
0 %
Ольга Харлан
100 %
Ярослава Магучих
0 %

Ольга Харлан – олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира и Европы в фехтовании на саблях.

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12/16

Ушел из Брестской крепости

Александр Алиев
0 %
Евгений Хачериди
0 %
Артем Милевский
100 %

Артем Милевский – бывший форвард сборной Украины покинул "Динамо" Брест и собирается продолжить карьеру в Украине.

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13/16

Ракетка №1

Элина Свитолина
100 %
Катерина Бондаренко
0 %
Леся Цуренко
0 %
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Элина Свитолина – лучшая теннисистка Украины, победительница Итогового турнира WTA.

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14/16

"Пушка" из Бергамо

Евгений Шахов
0 %
Руслан Малиновский
100 %
Марьян Швед
0 %

Руслан Малиновский – его удара со штрафного боятся все вратари Серии А.

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15/16

Лучший кроль страны

Михаил Романчук
100 %
Виктор Цыганков
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Дмитрий Пидручный
0 %

Михаил Романчук – чемпион Европы и призер чемпионата мира по плаванию вольным стилем (кролем).

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16/16

Играет "Золотым мячом"

Сергей Ребров
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Андрей Ярмоленко
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Андрей Шевченко
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Андрей Шевченко – лучший футболист Европы 2004 года, главный тренер сборной Украины.

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Ранее мы делали квиз: Узнай футболиста по фотографии его семьи.

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