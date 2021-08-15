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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Падіння завадило українському біатлоністу потрапити в призи в знаменитій шоу-гонці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
15 серпня, 20:22
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Дмитро Підручний впав у кінці гонки, не вписавшись у поворот, і втратив дорогоцінні секунди. Його падінням скористався росіянин
Дмитро Підручний вперше взяв участь у шоу-гонці City Biathlon
Дмитро Підручний вперше взяв участь у шоу-гонці City Biathlon

У німецькому Вісбадені пройшла чоловіча шоу-гонка City Biathlon, яка стала першим неофіційним міжнародним стартом літнього біатлонного сезону. Вперше в історії цієї літньої виставкової гонки брав участь український спортсмен. У своєму дебютному виступі у Вісбадені Підручний фінішував п'ятим.

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Змагатися українському спортсмену довелося з топ-біатлоністами світу, в тому числі олімпійськими чемпіонами.

Гонка проходить в лижоролерах в форматі масстарта за участю дев'яти біатлоністів. Спортсмени повинні пройти сім кіл по 1,6 кілометра, по дистанції було п'ять вогневих рубежів: три перших – з положення лежачи і ще три – зі стійки.

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Підручний успішно пройшов два вогневих стрільбища і одноосібно очолив гонку. Після третього рубежу українець віддав лідерство в гонці Тар'єю Бьо, але тримався в лідируючій групі.

На останньому п'ятому стрільбищі український біатлоніст допустив два промахи, але зберігав відмінні шанси на друге місце. Однак при виході з рубежу Дмитро впав, не вписавшись у поворот, і втратив дорогоцінні секунди.

Йоханнес и Тарьєй Бьо
Йоханнес и Тарьєй Бьо

У підсумку перемогу здобув норвежець Йоханнес Бьо, другим фінішував росіянин Саїд Халілі, який скористався падінням Підручного. Наш спортсмен фінішував п'ятим.

Результати чоловічої виставкової гонки в Вісбадені
1.Іоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія 0+6), 32:01.5
2.Саід Халілі (Росія 0+5),+16.4
3.Лукас Гофер (Італія, 2+9),+22.7
4.Роман Рейес (Німеччина 0+8),+29.7
5.Дмітрій Підручний (Україна 0+10),+42.2
6.Яков Фак (Словенія 0+8),+1: 07.9
7.Філіпп Наврат (Німеччина, 4+8), 2:18.2
8.Ерік Лессер (Німеччина)
9.Тарьей Бьо (Норвегія)

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