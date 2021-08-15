Падіння завадило українському біатлоністу потрапити в призи в знаменитій шоу-гонці

Дмитро Підручний впав у кінці гонки, не вписавшись у поворот, і втратив дорогоцінні секунди. Його падінням скористався росіянин

Дмитро Підручний вперше взяв участь у шоу-гонці City Biathlon

У німецькому Вісбадені пройшла чоловіча шоу-гонка City Biathlon, яка стала першим неофіційним міжнародним стартом літнього біатлонного сезону. Вперше в історії цієї літньої виставкової гонки брав участь український спортсмен. У своєму дебютному виступі у Вісбадені Підручний фінішував п'ятим.

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Змагатися українському спортсмену довелося з топ-біатлоністами світу, в тому числі олімпійськими чемпіонами.

Гонка проходить в лижоролерах в форматі масстарта за участю дев'яти біатлоністів. Спортсмени повинні пройти сім кіл по 1,6 кілометра, по дистанції було п'ять вогневих рубежів: три перших – з положення лежачи і ще три – зі стійки.

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Підручний успішно пройшов два вогневих стрільбища і одноосібно очолив гонку. Після третього рубежу українець віддав лідерство в гонці Тар'єю Бьо, але тримався в лідируючій групі.

На останньому п'ятому стрільбищі український біатлоніст допустив два промахи, але зберігав відмінні шанси на друге місце. Однак при виході з рубежу Дмитро впав, не вписавшись у поворот, і втратив дорогоцінні секунди.

Йоханнес и Тарьєй Бьо

У підсумку перемогу здобув норвежець Йоханнес Бьо, другим фінішував росіянин Саїд Халілі, який скористався падінням Підручного. Наш спортсмен фінішував п'ятим.

Результати чоловічої виставкової гонки в Вісбадені

1.Іоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія 0+6), 32:01.5

2.Саід Халілі (Росія 0+5),+16.4

3.Лукас Гофер (Італія, 2+9),+22.7

4.Роман Рейес (Німеччина 0+8),+29.7

5.Дмітрій Підручний (Україна 0+10),+42.2

6.Яков Фак (Словенія 0+8),+1: 07.9

7.Філіпп Наврат (Німеччина, 4+8), 2:18.2

8.Ерік Лессер (Німеччина)

9.Тарьей Бьо (Норвегія)