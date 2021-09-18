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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Чек отримав, а Росію кинув: скандальний боксер залишився українцем

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 вересня, 16:23
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Іван Редкач поставив крапку в паспортній епопеї, оголосивши про своє рішення під знамениту пісню гурту "Ґринджоли"
Редкач з українським паспортом
Редкач з українським паспортом / Фото: Instagram

Днями 35-річний Іван Редкач зізнався, що отримав пропозицію від Росії про зміну громадянства. Нібито йому запропонували за це 500 тисяч доларів.

Пізніше скандально відомий український боксер, який давно проживає в США, сфотографувався з чеком, натякаючи на те, що прийняв пропозицію РФ. "Чек отримав, а ось паспорт чекаю", – написав тоді Редкач.

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Іван Редкач
Іван Редкач / Фото: Instagram

Однак підсумком цієї саги стало сьогоднішнє повідомлення від Редкача про те, що він таки залишається українцем.

Щоправда, пост боксера знову виявився вкрай неоднозначним.

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Наклавши пісню "Разом нас багато" на кадри з українським паспортом, Редкач написав в Instagram таке:

"Шановні хейтери і мої любі друзі, громадянство України я не поміняв. За жодні спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент. Володимир Зеленський – один з найкращих, після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був одним із найкращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати. Видихайте".

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Нагадаємо, раніше Редкач налаштував проти себе українців, заявивши: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі".

Іван Редкач назвав українців жебраками
Іван Редкач назвав українців жебраками / Фото: Instagram

Також Редкач відомий тим, що постійно тролить команду Олександра Усика за проросійські погляди і критикує Василя Ломаченка, з яким якось навіть зчепився в американській церкві.

Іван Редкач
Іван Редкач / Фото: Getty Images

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