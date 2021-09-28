"Ждем указ о гражданстве": Украина увела у России красотку-биатлонистку

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что россиянка Дарья Сидорова принимает украинское гражданство, но на Играх-2022 в Пекине за нашу страну выступать еще не будет.
Читайте также: Вышла из декрета! Украинская биатлонистка начала подготовку к Олимпиаде
"Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданстве. Как только будет указ и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года, – приводит слова Брынзака Суспільне. – Дарья будет постепенно адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу".
"Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет", – добавил Брынзак.
22-летняя Сидорова родилась в Тюмени. Лучшим ее результатом на международных стартах является 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне 2019/2020.
В мае она начала тренироваться вместе с основной женской сборной Украины.
Читайте также: Это подстава: Пидручный содрал ногу из-за лучшего биатлониста мира
Читайте также:
- Опять серебро. Чешка снова помешала Джиме стать чемпионкой мира по биатлону
- Украинская биатлонистка выиграла серебро чемпионата мира
- Это подстава: Пидручный содрал ногу из-за лучшего биатлониста мира
- Игрок сборной Украины: "Предлагали получить российское гражданство в 14 лет"
- Это вам не Баюл! Для Кличко Украина важнее личных интересов
- Чек получил, а Россию кинул: скандальный боксер остался украинцем