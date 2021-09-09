Вышла из декрета! Украинская красотка из России начала подготовку к Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы по биатлону Юлия Журавок, в конце июня родившая сына, вернулась на биатлонное стрельбище.
Новоиспеченная мама горит желанием попасть на Белую Олимпиаду-2022, до которой рукой подать – зимние Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.
Фотографией с биатлонного стрельбища Юлия поделилась в сториз своего Instagram.
Отметим, что Юлию Журавок называют одной из самых красивых спортсменок Украины.
"Модельные агентства много теряют, пока не начали работать с тобой", – как-то сделала комплимент Юлии капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная.
Добавим, что Юлия Журавок родилась в России в Кемеровской области. После второго класса переехала с родителями в Украину. Не так давно спортсменке подарили квартиру в Сумах. На жилье скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона.