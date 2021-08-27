Украинская биатлонистка выиграла серебро чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Юлия Джима заняла второе место в суперспринте летнего чемпионата мира по биатлону. До последних метров наша спортсменка боролась за золото

Призеры чемпионата мира на подиуме / Фото: IBU

Биатлон – это не только зимний вид спорта. Тут даже летом проходят чемпионаты мира. Спортсмены только меняют лыжи на лыжероллеры.

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Сегодня в чешском Нове Место украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль летнего чемпионата мира по биатлону. Наша спортсменка финишировала второй в суперспринте.

До последних метров дистанции Юля боролась за золото с чешкой Маркетой Давидовой, но уступила той ходом.

Результаты суперспринта

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1. Маркета Давидова (Чехия) – 20.55,4 (1+0+1+1)

2. Юлия Джима (Украина) – +1,2 (0+0+1+1)

3. Ирина Казакевич (Россия) – +9,5 (0+0+2+3)

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18. Дарья Блашко (Украина) – +1.05,8 (0+2+0+2)

25. Елена Билосюк (Украина) – +1.50,9 (1+1+1+2)

26. Ольга Абрамова (Украина) – +1.52,3 (1+0+1+1)

29. Анна Кривонос (Украина) – +2.31,6 (2+1+3+2)