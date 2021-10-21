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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

"У норвежців пики криві". Коментатор з Миротворця знайшов спосіб відбілити російських допінгістов

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 жовтня, 11:58
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Допінговий скандал в російському спорті боляче вдарив по амбіціях росіян. Як завжди, винні всі навколо, але тільки не вони самі
Губернієв звинуватив норвезьких спортсменів у вживанні допінгу
Губернієв звинуватив норвезьких спортсменів у вживанні допінгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський коментатор Дмитро Губернієв виступив зі звинуваченнями норвезьких спортсменів у вживанні допінгу, при цьому не вибираючи виразів.

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" Три лідери світових лиж з Норвегії мали проблеми із забороненими препаратами – Терезі Йохауг, Мартін Йонсруд Мартін Йонсруд Сунбю і Маріт Б'єрген. Це все, що потрібно знати про норвезькі лижі. У всіх трьох це нібито випадково і пов'язано з хворобами. Чия б корова мукала.

Маріт, звичайно, написала про це сама, але ми ж знаємо, для чого це робиться. Краще написати самому, інакше це рано чи пізно буде відомо, бо є джерела в FIS. Таємне завжди стає явним", – цитує слова Губерніева РІА Новини Спорт.

Йдеться про восьмикратну олімпійську чемпіонку Маріт Б'єрген, яка в автобіографічній книзі розповіла, як у неї виявився позитивний допінг-тест у 2017 році на чемпіонаті світу в Лахті. На тому турнірі норвежка виграла чотири золоті медалі.

Маріт Б'єрген
Маріт Б'єрген / Фото: Getty Images

У той же час, російський коментатор вирішив зіграти на випередження і захистити російського біатлоніста Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію за допінг.

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"З початком нового сезону я буду чекати нових атак на російський спорт. Буде спроба переключити увагу на Олександра Логінова, який знову не вибачається, будуть нам пригадувати старі справи. Але у норвежців рожа крива, це абсолютно зрозуміло. Вони брехуни і лицеміри", – не обирав слів одіозний коментатор.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон Європи Олександр Логінов відбув дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Олександр Логінов
Олександр Логінов / Фото: Reuters

Також ми повідомляли, як під час раптової перевірки на допінг, змагання з біатлону раптово покину 33 російських спортсмена.

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