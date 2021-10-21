"У норвежців пики криві". Коментатор з Миротворця знайшов спосіб відбілити російських допінгістов

Російський коментатор Дмитро Губернієв виступив зі звинуваченнями норвезьких спортсменів у вживанні допінгу, при цьому не вибираючи виразів.
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" Три лідери світових лиж з Норвегії мали проблеми із забороненими препаратами – Терезі Йохауг, Мартін Йонсруд Мартін Йонсруд Сунбю і Маріт Б'єрген. Це все, що потрібно знати про норвезькі лижі. У всіх трьох це нібито випадково і пов'язано з хворобами. Чия б корова мукала.
Маріт, звичайно, написала про це сама, але ми ж знаємо, для чого це робиться. Краще написати самому, інакше це рано чи пізно буде відомо, бо є джерела в FIS. Таємне завжди стає явним", – цитує слова Губерніева РІА Новини Спорт.
Йдеться про восьмикратну олімпійську чемпіонку Маріт Б'єрген, яка в автобіографічній книзі розповіла, як у неї виявився позитивний допінг-тест у 2017 році на чемпіонаті світу в Лахті. На тому турнірі норвежка виграла чотири золоті медалі.
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У той же час, російський коментатор вирішив зіграти на випередження і захистити російського біатлоніста Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію за допінг.
"З початком нового сезону я буду чекати нових атак на російський спорт. Буде спроба переключити увагу на Олександра Логінова, який знову не вибачається, будуть нам пригадувати старі справи. Але у норвежців рожа крива, це абсолютно зрозуміло. Вони брехуни і лицеміри", – не обирав слів одіозний коментатор.
Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон Європи Олександр Логінов відбув дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу.
Також ми повідомляли, як під час раптової перевірки на допінг, змагання з біатлону раптово покину 33 російських спортсмена.