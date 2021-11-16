Всі в зборі. Чотири олімпійські чемпіонки увійшли до складу України на Кубок світу з біатлону

На стартовому етапі олімпійського сезону 2021/22 жіноча збірна України з біатлону виступить тим самим складом, що і на Іграх-2018 у Пхенчхані.
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Старший тренер Урош Велепець визначився зі складом на підставі відкритих тренувань, що пройшли у рамках відкриття біатлонного сезону у норвезькому Шушені.
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До складу України увійшли всі чотири олімпійські чемпіонки Сочі-2014: сестри Віта та Валя Семеренко, Олена Підгрушна (з недавніх пір виступає під прізвищем Білосюк) та Юлія Джима.
Компанію їм складуть Анастасія Меркушина та Ірина Петренко (Варвінець). Остання виступить на Кубку світу вперше за 3,5 роки. Минулого сезону вона повернулася з декретної відпустки, але набирала форму на Кубку IBU.
Претендувала на потрапляння в основну команду екс-росіянка Катерина Бех, але її Велепець відправив набирати форму на Кубок IBU, віддавши перевагу досвідченішій Петренко.
Перший етап Кубка світу в Естерсунді пройде з 27 до 28 листопада. Другий етап відбудеться там же у період з 2 по 5 грудня.
Раніше ми повідомляли, що жіноча збірна України з біатлону достроково завершила збір у Бейстостолені через спалах коронавірусу в чоловічій команді.
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