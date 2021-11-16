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Всі в зборі. Чотири олімпійські чемпіонки увійшли до складу України на Кубок світу з біатлону

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 листопада, 12:31
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Старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець назвав склад на перший етап Кубка світу, який пройде в Естерсунді
Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

На стартовому етапі олімпійського сезону 2021/22 жіноча збірна України з біатлону виступить тим самим складом, що і на Іграх-2018 у Пхенчхані.

Читайте також: Зрештою видно, що Україна! Біатлоністки показали форму на сезон

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Старший тренер Урош Велепець визначився зі складом на підставі відкритих тренувань, що пройшли у рамках відкриття біатлонного сезону у норвезькому Шушені.

До складу України увійшли всі чотири олімпійські чемпіонки Сочі-2014: сестри Віта та Валя Семеренко, Олена Підгрушна (з недавніх пір виступає під прізвищем Білосюк) та Юлія Джима.

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Компанію їм складуть Анастасія Меркушина та Ірина Петренко (Варвінець). Остання виступить на Кубку світу вперше за 3,5 роки. Минулого сезону вона повернулася з декретної відпустки, але набирала форму на Кубку IBU.

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Претендувала на потрапляння в основну команду екс-росіянка Катерина Бех, але її Велепець відправив набирати форму на Кубок IBU, віддавши перевагу досвідченішій Петренко.

Перший етап Кубка світу в Естерсунді пройде з 27 до 28 листопада. Другий етап відбудеться там же у період з 2 по 5 грудня.

Раніше ми повідомляли, що жіноча збірна України з біатлону достроково завершила збір у Бейстостолені через спалах коронавірусу в чоловічій команді.

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