На це боляче дивитися. Українська біатлоністка знівечила собі обличчя

Українська біатлоністка Ганна Кривонос отримала страшні травми обличчя на тренуванні в італійському Лівіньо. Наша спортсменка впала на лижероллерному тренуванні. Аню доставили в лікарню, де їй наклали кілька швів.
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Подробиці інциденту XSPORT.ua розповів старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец.
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"На 10-кілометровій лижероллерній трасі є ділянка зі спуском, в кінці якого не дуже якісне покриття. Аня або не помітила цю вибоїну, або не змогла згрупуватися, внаслідок чого вийшло падіння.
На щастя, руки і ноги вона собі не пошкодила, але дуже сильно зчесала обличчя. Їй навіть наклали кілька швів в місцевій лікарні. Також зробили рентген, щоб виключити всілякі переломи", – заявив Велепец.
Ганні Кривонос 24 роки. Вона переможниця юніорського чемпіонату світу 2015 року. Ще два рази вигравала срібло і раз бронзу на ЧС.
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