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Последствия провала на Кубке мира по биатлону: тренеры отправили из сборной 4 спортсменов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
30 ноября, 10:30
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На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сборная Украины выступит с обновленным составом
Мужская сборная Украины по биатлону
Мужская сборная Украины по биатлону / Фото: Getty Images

По итогам выступления на первых гонках сезона наставники мужской и женской сборных Украины приняли решение заменить четырех спортсменов, сообщает XSPORT.

Читайте также: Стреляем метко, бежим медленно: итог мужского спринта в биатлоне

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На прошедших выходных официально стартовал новый биатлонный сезон 2021/22. Первые старты украинских биатлонистов на Кубке мира откровенно разочаровали. В четырех гонках первого этапа лучший результат показала Валя Семеренко, которая в индивидуальной гонке заняла 17-е место. А у мужчин Дмитрий Пидручный заехал на 21-е место в спринте.

Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Перед вторым этапом в Эстерсунде в обеих командах произойдут серьезные кадровые изменения.

Мы уже сообщали, что старший тренер женской сборной Урош Велепец вызвал на второй этап Кубка мира Дарью Блашко, которая завоевала две бронзовые награды на Кубка IBU в Идре. В свою очередь Екатерина Бех и Ирина Петренко отправились на соревнования Кубка IBU.

Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU
Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU / Фото: IBU

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В мужскую команду на Кубок мира приедут выздоровевшие от коронавируса Артем Прима и Тарас Лесюк. В свою очередь на Кубок IBU Юрай Санитра отправил Дениса Насыко и Андрея Доценко.

Состав сборной Украины на второй этап Кубка мира в Эстерсунде:

  • Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.
  • Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк

Артем Прима начинает эстафету
Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

Состав сборной Украины на второй этап Кубка IBU в Шушене:

  • Женщины: Ирина Петренко, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Анна Кривонос.
  • Мужчины: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Андрей Доценко, Виталий Труш, Андрей Орлык, Степан Кинаш

Отметим, что второй этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде со 2-го по 5-е декабря. Первые гонки на Кубке IBU в Шушене состоятся в среду, 1 декабря.

/ Фото: AFP

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