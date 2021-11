Стреляем метко, бежим медленно: итог мужского спринта в биатлоне

Шведский Эстерсунд сегодня принял сразу две гонки Кубка мира по биатлону. В женском спринте наши биатлонистки были далеко от призовых мест. Не особо ближе оказались и мужчины.

Лидер украинской команды Дмитрий Пидручный достойно прошел стрельбище – ноль промахов. Но скорость нашего биатлониста не позволила побороться даже за цветочную церемонию.

Еще после индивидуальной гонки Дмитрий сетовал, что пока нет хорошей скорости. Из-за отсутствия контрольных гонок ему пока сложно ощутить соревновательный ритм.

Выиграл спринт хозяин трассы Себастьян Самуэльсон. Швед "привез" своему ближайшему преследователю ощутимые 12 секунд.

Результаты спринта

