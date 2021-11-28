Стреляем метко, бежим медленно: итог мужского спринта в биатлоне

Шведский Эстерсунд сегодня принял сразу две гонки Кубка мира по биатлону. В женском спринте наши биатлонистки были далеко от призовых мест. Не особо ближе оказались и мужчины.
Лидер украинской команды Дмитрий Пидручный достойно прошел стрельбище – ноль промахов. Но скорость нашего биатлониста не позволила побороться даже за цветочную церемонию.
Еще после индивидуальной гонки Дмитрий сетовал, что пока нет хорошей скорости. Из-за отсутствия контрольных гонок ему пока сложно ощутить соревновательный ритм.
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Выиграл спринт хозяин трассы Себастьян Самуэльсон. Швед "привез" своему ближайшему преследователю ощутимые 12 секунд.
Результаты спринта
- 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.33,5 (0+0)
- 2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – +12,2 (0+0)
- 3. Эмильен Жаклен (Франция) – +23,2 (0+1)
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- 21. Дмитрий Пидручный (Украина) – +1.19,8 (0+0)
- 24. Антон Дудченко (Украина) +1.21,0 (0+1)
- 52. Богдан Цымбал (Украина) +2.04,9(0+1)
- 88. Андрей Доценко (Украина) – +3.00,1 (1+0)
- 106. Денис Насыко (Украина) – +3.30,0 (2+2)
An impeccable performance brings Sebastian Samuelsson the first sprint victory of his career!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2021
@SebbeSamuelsson@SWEOlympic
Vetle S. Christiansen @NSSF_Biathlon
Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon
You can watch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/9kKuLAQnyt
Следующая гонка у мужчин снова спринт и снова в Эстерсунде. 10 км побегут в четверг, 2 декабря.