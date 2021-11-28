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Стреляем метко, бежим медленно: итог мужского спринта в биатлоне

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 ноября, 16:28
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Спринтерскую гонку выиграл швед Себастьян Самуэльсон, а Дмитрий Пидручный занял только 21-е место
Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Шведский Эстерсунд сегодня принял сразу две гонки Кубка мира по биатлону. В женском спринте наши биатлонистки были далеко от призовых мест. Не особо ближе оказались и мужчины.

Лидер украинской команды Дмитрий Пидручный достойно прошел стрельбище – ноль промахов. Но скорость нашего биатлониста не позволила побороться даже за цветочную церемонию.

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Еще после индивидуальной гонки Дмитрий сетовал, что пока нет хорошей скорости. Из-за отсутствия контрольных гонок ему пока сложно ощутить соревновательный ритм.

Выиграл спринт хозяин трассы Себастьян Самуэльсон. Швед "привез" своему ближайшему преследователю ощутимые 12 секунд.

Результаты спринта

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  • 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.33,5 (0+0)
  • 2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – +12,2 (0+0)
  • 3. Эмильен Жаклен (Франция) – +23,2 (0+1)
  • ...
  • 21. Дмитрий Пидручный (Украина) – +1.19,8 (0+0)
  • 24. Антон Дудченко (Украина) +1.21,0 (0+1)
  • 52. Богдан Цымбал (Украина) +2.04,9(0+1)
  • 88. Андрей Доценко (Украина) – +3.00,1 (1+0)
  • 106. Денис Насыко (Украина) – +3.30,0 (2+2)

Следующая гонка у мужчин снова спринт и снова в Эстерсунде. 10 км побегут в четверг, 2 декабря.

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8
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9
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19
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16
11
Колос
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15
12
Рух
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13
13
Черноморец
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17:36
11
14
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