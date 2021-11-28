До пьедестала далеко: украинки провалились в спринте на Кубке мира

Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась женская спринтерская гонка. Украинки неудачно выступили в гонке, финишировав за пределами ТОП-20

Ханна Эберг стала победительницей спринта / Фото: REUTERS

Лучший результат среди украинок продемонстрировала 34-летняя Елена Билосюк (Пидгрушная). Она прошла дистанцию без единого промаха, но отстала от победительницы почти на полторы минуты.

Читайте также: Почему она до сих пор не на Кубке мира? Украинская биатлонистка выиграла вторую медаль за неделю

Реклама

Победу в гонке отпраздновала шведка Ханна Эберг, отстрелявшаяся сегодня на ноль. Также без промахов стреляла Анаис Шевалье-Буше, но проиграла шведке в скорости.

Результаты спринтерской гонки:

1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5

2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4

...

24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1

44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Напомним, что сегодня состоится мужская спринтерская гонка, начало – в 14:45.

Реклама

Нашу команду в гонке представят пять биатлонистов:

Дмитрий Подручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Денис Насыко

Андрей Доценко

Ранее мы писали, что украинская биатлонистка перепутала флаги Украины и Швеции. Во время индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде Анастасия Меркушина приняла флаг Швеции за украинский.