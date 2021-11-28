До пьедестала далеко: украинки провалились в спринте на Кубке мира

Лучший результат среди украинок продемонстрировала 34-летняя Елена Билосюк (Пидгрушная). Она прошла дистанцию без единого промаха, но отстала от победительницы почти на полторы минуты.
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Победу в гонке отпраздновала шведка Ханна Эберг, отстрелявшаяся сегодня на ноль. Также без промахов стреляла Анаис Шевалье-Буше, но проиграла шведке в скорости.
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Результаты спринтерской гонки:
1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5
2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3
3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4
...
24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1
44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1
77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3
Напомним, что сегодня состоится мужская спринтерская гонка, начало – в 14:45.
Нашу команду в гонке представят пять биатлонистов:
- Дмитрий Подручный
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Денис Насыко
- Андрей Доценко
Ранее мы писали, что украинская биатлонистка перепутала флаги Украины и Швеции. Во время индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде Анастасия Меркушина приняла флаг Швеции за украинский.