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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

"Едік, ти бовдур!" Російський коментатор вилаяв у прямому ефірі свого біатлоніста

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 15:18
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Російський біатлоніст Едуард Латипов потрапив у комічну ситуацію під час індивідуальних гонок на Кубку світу
Латипов розсмішив коментатора Губернієва
Латипов розсмішив коментатора Губернієва / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці гонки російський біатлоніст переплутав коридор фінішних воріт і вирушив на нове коло. Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він не підбирав слів на адресу недотепи.

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"Едік, ти куди приперся!? Коридори переплутав! Ну що ж ти за балда!?

Латипов, куди ти прибіг? Едіку, ти чого твориш, батьку? Ну, Латипов! Сам себе позбавив.

А знаєте, що я зараз скажу? Нехай він тут помилиться. Едік, ти балбес. Це ми знаємо, і ти сам знаєш", – кричав в ефірі Губернієв.

У результаті замість 3-4 місця Латипов зайняв лише сьоме.

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Нагадаємо, що перші перегони Кубка світу у шведському Естерсунді виграв чотириразовий чемпіон світу Стурла Легрейд з Норвегії. Він без жодного промаху пройшов усю дистанцію і на хвилину обійшов свого співвітчизника Тар'ю Бьо.

Дивіться епічне відео з гнівними словами Губернієва

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