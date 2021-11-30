"Едік, ти бовдур!" Російський коментатор вилаяв у прямому ефірі свого біатлоніста

Наприкінці гонки російський біатлоніст переплутав коридор фінішних воріт і вирушив на нове коло. Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він не підбирав слів на адресу недотепи.
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"Едік, ти куди приперся!? Коридори переплутав! Ну що ж ти за балда!?
Латипов, куди ти прибіг? Едіку, ти чого твориш, батьку? Ну, Латипов! Сам себе позбавив.
А знаєте, що я зараз скажу? Нехай він тут помилиться. Едік, ти балбес. Це ми знаємо, і ти сам знаєш", – кричав в ефірі Губернієв.
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У результаті замість 3-4 місця Латипов зайняв лише сьоме.
Нагадаємо, що перші перегони Кубка світу у шведському Естерсунді виграв чотириразовий чемпіон світу Стурла Легрейд з Норвегії. Він без жодного промаху пройшов усю дистанцію і на хвилину обійшов свого співвітчизника Тар'ю Бьо.
Дивіться епічне відео з гнівними словами Губернієва