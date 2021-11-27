Норвезький дубль та зміна лідера у збірній України: результат гонки в Естерсунді

Стурла Легрейд із Норвегії виграв першу гонку Кубка світу в Естерсунді

Стурла Легрейд відстріляв на відмінно / Фото: Getty Images

У суботу, 27 листопада, у шведському Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону. Ми вже повідомляли, що чеська біатлоністка Маркета Давидова виграла жіночу індивідуальну гонку на 15 км. А о 16:00 стартував чоловічий забіг.

У першій гонці сезону для чоловіків домінували норвезькі біатлоністи. Без жодного промаху пройшов дистанцію чотириразовий чемпіон світу Стурла Легрейд та на хвилину випередив найближчого конкурента.

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Другим фінішував норвежець Тар'єй Бьо. На третій щабель п'єдесталу піднявся французький біатлоніст Симон Дестьє.

Sturla Holm Laegreid repeats його Season-Opening Individual victory з останнього року, цей час в Oestersund.



S. H. Laegreid

Tarjei Boe

Simon Desthieux



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Серед українських біатлоністів найкращий результат несподівано показав Антон Дудченко, який став найшвидшим із нашої збірної та фінішував на 24-му місці. Дмитро Підручний закінчив гонку з 28-м результатом. Дебютант Кубка світу Денис Насико добре проявив себе на вогневих рубежах та фінішував на 41-му місці.

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Результати індивідуальних перегонів. Чоловіки

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0

2. Тар'єй Бьо (0+1+0+1) +59,2

3. Симон Дестьє (0+1+0+1) +1:00,6

...

24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4

28. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0

41. Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2

52. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0

76. Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0