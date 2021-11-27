27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Норвезький дубль та зміна лідера у збірній України: результат гонки в Естерсунді

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 листопада, 18:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Стурла Легрейд із Норвегії виграв першу гонку Кубка світу в Естерсунді
Стурла Легрейд відстріляв на відмінно
Стурла Легрейд відстріляв на відмінно / Фото: Getty Images

У суботу, 27 листопада, у шведському Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону. Ми вже повідомляли, що чеська біатлоністка Маркета Давидова виграла жіночу індивідуальну гонку на 15 км. А о 16:00 стартував чоловічий забіг.

У першій гонці сезону для чоловіків домінували норвезькі біатлоністи. Без жодного промаху пройшов дистанцію чотириразовий чемпіон світу Стурла Легрейд та на хвилину випередив найближчого конкурента.

Реклама

Другим фінішував норвежець Тар'єй Бьо. На третій щабель п'єдесталу піднявся французький біатлоніст Симон Дестьє.

Серед українських біатлоністів найкращий результат несподівано показав Антон Дудченко, який став найшвидшим із нашої збірної та фінішував на 24-му місці. Дмитро Підручний закінчив гонку з 28-м результатом. Дебютант Кубка світу Денис Насико добре проявив себе на вогневих рубежах та фінішував на 41-му місці.

Реклама

Результати індивідуальних перегонів. Чоловіки

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0
2. Тар'єй Бьо (0+1+0+1) +59,2
3. Симон Дестьє (0+1+0+1) +1:00,6
...
24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
28. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0
41. Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2
52. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0
76. Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Субота, 27 листопада
0:2
Дивись на: Про матч
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти