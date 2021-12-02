Кожен промазав! Фіаско українських біатлоністів на Кубку світу

Швед Себастьян Самуельсон виграв спринтерські перегони, наш Дмитро Підручний потрапив у ТОП-30

Себастьян Самуельсон виграв домашній спринт / Фото: REUTERS

Сьогодні на другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбувся чоловічий спринт на 10 км. Як і у жіночих перегонах, розподіл медалей відбувався без українських біатлоністів

Виграв перегони олімпійський чемпіон Пхенчхана Себастьян Самуельсон. Швед навіть із промахом залишив далеко за спиною конкурентів.

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Серед українських біатлоністів також ніхто чисто не відстрілявся. А найкращий результат показав лідер команди Дмитро Підручний, який фінішував у третьому десятку.

Результати чоловічого спринту:

1. Себастьян Самуельсон (Швеція) – 22.58,7 (1+0)

2. Емільєн Жаклен (Франція) – +18,0 (0+1)

3. Кантен Фійон Майє (Франція) – +21,5 (0+1)

...

23. Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,2 (0+1)

44. Антон Дудченко (Україна) – +1.53,1 (1+1)

76. Артем Прима (Україна) – +2.37,1 (0+1)

93. Богдан Цимбал (Україна) – +3.07,2 (2+1)

93. Тарас Лесюк (Україна) – +3.07,2 (0+1)

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Квітка ceremony для чоловіків Sprint в'їжджають до виходу Thursday in Oestersund! Well done to everyone in the Top 6 – bring on the перші relays і pursuits of the season on Saturday and Sunday!



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TrheIm7s1w - BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2021

Дуже критично до свого виступу поставилася капітан нашої команди Олена Білосюк (Підгрушна). Біатлоністка навіть роздумує над тим, щоб знятися з естафети.