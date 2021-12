Кожен промазав! Фіаско українських біатлоністів на Кубку світу

Сьогодні на другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбувся чоловічий спринт на 10 км. Як і у жіночих перегонах, розподіл медалей відбувався без українських біатлоністів

Виграв перегони олімпійський чемпіон Пхенчхана Себастьян Самуельсон. Швед навіть із промахом залишив далеко за спиною конкурентів.

Серед українських біатлоністів також ніхто чисто не відстрілявся. А найкращий результат показав лідер команди Дмитро Підручний, який фінішував у третьому десятку.

Результати чоловічого спринту:

1. Себастьян Самуельсон (Швеція) – 22.58,7 (1+0)

2. Емільєн Жаклен (Франція) – +18,0 (0+1)

3. Кантен Фійон Майє (Франція) – +21,5 (0+1)

...

23. Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,2 (0+1)

44. Антон Дудченко (Україна) – +1.53,1 (1+1)

76. Артем Прима (Україна) – +2.37,1 (0+1)

93. Богдан Цимбал (Україна) – +3.07,2 (2+1)

93. Тарас Лесюк (Україна) – +3.07,2 (0+1)

