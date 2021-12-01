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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Кубок світу з біатлону: розклад гонок другого етапу в Естерсунді

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 грудня, 20:54
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2-5 грудня у шведському Естерсунді відбудуться шість гонок другого етапу Кубка світу з біатлону. До вашої уваги календар та розклад змагань
Кубок світу з біатлону
Кубок світу з біатлону / Фото: Reuters

У четвер, 2 грудня, в Естерсунді стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

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Відповідно до програми другого етапу, біатлоністи братимуть участь у спринті, гонці переслідування та естафеті. Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу пройшли індивідуальні гонки та спринти.

Розклад другого етапу Кубка світу в Естерсунді (час київський):

  • Четвер, 2 грудня, 14:45. Жінки, спринт (7,5 км)
  • Четвер, 2 грудня, о 17:30. Чоловіки, спринт (10 км.)
  • Субота, 4 грудня, 14:00. Жінки, гонка переслідування (10 км)
  • Субота, 4 грудня, о 16:10. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)
  • Неділя, 5 грудня, о 13:35. Жінки, естафета (4х6 км)
  • Неділя, 5 грудня, 16.15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

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На другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді збірна України виступить з оновленим складом. До чоловічої команди повернувся Артем Прима, а жіночу поповнила Дар'я Блашко, яка виграла дві бронзові нагороди на Кубку IBU.

Склад збірної України

  • Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.
  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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У прямому ефірі гонки другого етапу Кубка світу покаже телеканал UA:Перший.

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41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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