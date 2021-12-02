ТОП-20 – наша межа: українки поки що далекі від медалей Кубку світу

Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима. З одним промахом вона стала 19-ю. До ТОП-50 потрапила ще Дар'я Блашко. Інші українки – нижче 60-го.
Переможницею перегонів стала Ліза Тереза Хаузер. Вона єдиною із призерок пройшла всю дистанцію без промахів.
Спринт. Жінки
1. Ліза Тереза Хаузер (0+0) – 19:30,2
2. Ельвіра Карін Еберг (1+1) +12,5
3. Ганна Сола (0+1) +14,4
...
19. Юлія Джима (0+1) +59,6
49. Дар'я Блашко (0+1) +1:50,7
60. Валя Семеренко (0+1) +2:04,9
66. Олена Білосюк (0+2) +2:18,6
77. Віта Семеренко (1+0) +2:31,9
Далі по темі
Дуже критично до свого виступу поставилася капітан нашої команди Олена Білосюк (Підгрушна). Біатлоністка навіть роздумує над тим, щоб знятися з естафети.
Раніше незрозуміле в Естерсунді творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.