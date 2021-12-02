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11 грудня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

ТОП-20 – наша межа: українки поки що далекі від медалей Кубку світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 16:31
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У шведському Естерсунді стартував другий етап Кубка світу з біатлону. Спринтерські перегони серед жінок знову завершилися для України без медалей
Юлія Джима стала 19-ю
Юлія Джима стала 19-ю / Фото: AFP

Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима. З одним промахом вона стала 19-ю. До ТОП-50 потрапила ще Дар'я Блашко. Інші українки – нижче 60-го.

Переможницею перегонів стала Ліза Тереза Хаузер. Вона єдиною із призерок пройшла всю дистанцію без промахів.

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Спринт. Жінки
1. Ліза Тереза Хаузер (0+0) – 19:30,2
2. Ельвіра Карін Еберг (1+1) +12,5
3. Ганна Сола (0+1) +14,4
...
19. Юлія Джима (0+1) +59,6
49. Дар'я Блашко (0+1) +1:50,7
60. Валя Семеренко (0+1) +2:04,9
66. Олена Білосюк (0+2) +2:18,6
77. Віта Семеренко (1+0) +2:31,9

Дуже критично до свого виступу поставилася капітан нашої команди Олена Білосюк (Підгрушна). Біатлоністка навіть роздумує над тим, щоб знятися з естафети.

Раніше незрозуміле в Естерсунді творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.

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При цьому Меркушина переплутала прапори України та Швеції.

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16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
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16
18:38
7
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