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Кубок мира по биатлону: расписание гонок второго этапа в Эстерсунде

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 декабря, 20:54
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2-5 декабря в шведском Эстерсунде состоятся шесть гонок второго этапа Кубка мира по биатлону. Вашему вниманию календарь и расписание соревнований
Кубок мира по биатлону
Кубок мира по биатлону / Фото: Reuters

В четверг, 2 декабря, в Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

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Согласно программе второго этапа, биатлонисты будут участвовать в спринте, гонке преследования и эстафете. Напомним, что на первом этапе Кубка мира прошли индивидуальные гонки и спринты.

Расписание второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (время киевское):

  • Четверг, 2 декабря, 14:45. Женщины, спринт (7,5 км)
  • Четверг, 2 декабря, 17:30. Мужчины, спринт (10 км)
  • Суббота, 4 декабря, 14:00. Женщины, гонка преследования (10 км)
  • Суббота, 4 декабря, 16:10. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)
  • Воскресенье, 5 декабря, 13:35. Женщины, эстафета (4х6 км)
  • Воскресенье, 5 декабря, 16:15. Мужчины, гонка преследования (12,5 км)

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На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сборная Украины выступит с обновленным составом. В мужскую команду вернулся Артем Прима, а женскую пополнила Дарья Блашко, выигравшая две бронзовые награды на Кубке IBU.

Состав сборной Украины

  • Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.
  • Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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В прямом эфире гонки второго этапа Кубка мира покажет телеканал UA:Перший.

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41
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4
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16
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32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
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