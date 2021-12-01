Кубок мира по биатлону: расписание гонок второго этапа в Эстерсунде

2-5 декабря в шведском Эстерсунде состоятся шесть гонок второго этапа Кубка мира по биатлону. Вашему вниманию календарь и расписание соревнований

Кубок мира по биатлону / Фото: Reuters

В четверг, 2 декабря, в Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

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Согласно программе второго этапа, биатлонисты будут участвовать в спринте, гонке преследования и эстафете. Напомним, что на первом этапе Кубка мира прошли индивидуальные гонки и спринты.

Расписание второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (время киевское):

Четверг, 2 декабря, 14:45. Женщины, спринт (7,5 км)

Четверг, 2 декабря, 17:30. Мужчины, спринт (10 км)

Суббота, 4 декабря, 14:00. Женщины, гонка преследования (10 км)

Суббота, 4 декабря, 16:10. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)

Воскресенье, 5 декабря, 13:35. Женщины, эстафета (4х6 км)

Воскресенье, 5 декабря, 16:15. Мужчины, гонка преследования (12,5 км)

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На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сборная Украины выступит с обновленным составом. В мужскую команду вернулся Артем Прима, а женскую пополнила Дарья Блашко, выигравшая две бронзовые награды на Кубке IBU.

Состав сборной Украины

Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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В прямом эфире гонки второго этапа Кубка мира покажет телеканал UA:Перший.