Каждый промазал! Фиаско украинских биатлонистов на Кубке мира

Сегодня на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялся мужской спринт на 10 км. Как и в женской гонке, распределение медалей происходило без украинских биатлонистов.

Выиграл гонки олимпийский чемпион Пхенчхана Себастьян Самуэльсон. Швед даже с промахом оставил далеко за спиной конкурентов.

Среди украинских биатлонистов так же никто чисто не отстрелялся. А лучший результат показал лидер команды Дмитрий Пидручный, который финишировал в третьем десятке.

Результаты мужского спринта:

1. Себастьян Самуельссон (Швеция) – 22.58,7 (1+0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – +18,0 (0+1)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) – +21,5 (0+1)

...

23. Дмитрий Пидручний (Украина) – +1.19,2 (0+1)

44. Антон Дудченко (Украина) – +1.53,1 (1+1)

76. Артем Прима (Украина) – +2.37,1 (0+1)

93. Богдан Цимбал (Украина) – +3.07,2 (2+1)

93. Тарас Лесюк (Украина) – +3.07,2 (0+1)

The flower ceremony for the Men Sprint wraps up an exciting Thursday in Oestersund! Well done to everyone in the Top 6 – bring on the first relays and pursuits of the season on Saturday and Sunday!



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/TrheIm7s1w