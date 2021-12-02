"Ужасная гонка! Попрошу снять меня с последнего этапа эстафеты": Пидгрушная скривилась в прямом эфире

Капитан женской сборной Украины Елена Билосюк (до замужества Пидгрушная) в четверговом спринте в Эстерсунде допустила два промаха и финишировала аж во второй полусотне

Елена Билосюк (более известная как Пидгрушная) / Фото: Суспільне

Олимпийская чемпионка-2014 Елена Пидгрушная (после замужества сменившая фамилию на Билосюк) провела крайне неудачный спринт в четверг, 2 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Елена дважды промазала на стойке и финишировала аж во второй полусотне – на 66-м месте, отстав от победительницы, австрийки Лизы Терезы Хаузер, более чем на две минуты.

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"Очень тяжело мне сегодня было. Не знаю почему. Просто с первых метров пришлось терпеть, возможно, из-за этого передержала выстрелы на стойке. Неуверенная у меня стрельба была. Два промаха. Естественно, я огорчена. Плюс ходом не бежала, ужасная гонка была", – призналась после спринта в комментарии Суспільне 34-летняя Елена Билосюк.

При этом на вопрос, есть ли у нее желание выступить 5 декабря в первой эстафете сезона, Елена ответила: "После сегодняшней гонки у меня большие сомнения. Будем разговаривать с тренерами. Скорее всего, я буду просить, чтобы меня меняли с последнего этапа. Потому что с таким ходом... Надо реально смотреть на вещи".

После этих слов Елена Билосюк скривилась от боли, при этом тем не менее с улыбкой объяснив: "Ноги начали отходить".

Елена Пидгрушная (Билосюк) / Фото: biathlon.com.ua

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Ранее необъяснимое в Эстерсунде творилось с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.

При этом Меркушина перепутала флаги Украины и Швеции.