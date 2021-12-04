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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Украина выдала сумасшедшую половину эстафеты в биатлоне, но осталась без медали

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 декабря, 17:26
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Украинские биатлонисты шли вторыми по ходу эстафеты в Эстерсунде, однако в итоге оказались пятыми – что тоже круто
Первую эстафету сезона выиграла Норвегия
Первую эстафету сезона выиграла Норвегия / Фото: Reuters

Вслед за женским пасьютом, где лучшей из украинок с 14-м местом стала Юлия Джима, в субботу, 4 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета.

Первую ее половину Украина провела блестяще, занимая второе место вслед за Норвегией.

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Артем Прима на первом этапе и Дмитрий Пидручный на втором показали лучшие результаты в скорострельности среди всех участников, при этом были точны.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Однако вторая половина эстафеты у нас не заладилась.

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Богдан Цымбал и Антон Дудченко стреляли уже не так точно. У Цымбала даже был штрафной круг. Как результат, Украина финишировала пятой, что, впрочем, тоже – круто!

Антон Дудченко
Антон Дудченко / Фото: Getty Images

А победу отпраздновала сборная Норвегии.

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Эстафета. Мужчины

  • 1. Норвегия (0+4) 1:14:09,3
  • 2. Франция (0+8) +11,2
  • 3. РФ (1+9) +45,9
  • 4. Германия (0+6) +1:07,8
  • 5. Украина (1+6) +1:28,5
  • 6. Беларусь (0+11) +2:07,5
  • 7. Швеция (1+15) +2:30,8
  • 8. Италия (2+13) +2:31,0

Ранее мы рассказывали, что Елена Билосюк (до замужества Пидгрушная) скривилась в прямом эфире после неудачного спринта.

Необъяснимое в Эстерсунде творилось и с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.

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44
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44
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Днепр-1
16
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34
4
Заря
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35:18
32
5
Ворскла
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29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
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