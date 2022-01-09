Українська білоруска стала героїнею біатлонного пасьюту

Норвежка Марте Олсбю Ройселанд впевнено виграла пасьют на етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі у неділю, 9 січня.
Українки Валентина Семеренко та Юлія Джима, які стартували 13-ю та 21-ю, через промахи помітно здали у своїх позиціях на фініші, ставши 33-ою та 36-ою відповідно.
А ось ексбілоруска Дарія Блашко, яка виступає за Україну, піднялася з 31-го на 22-й рядок завдяки ідеальній стрільбі. Усі 20 її пострілів виявилися точними!
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Щоправда, хід підвів Дарію Блашко. Ну, надто повільний...
Гонка переслідування. Жінки
- 1. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегія (0+1+1+0) 33:18,8
- 2. Ханна Еберг, Швеція (0+1+0+1) +33,4
- 3. Дінара Алімбекова, Білорусь (1+0+0+1) +42,7
- 22. Дарія Блашко, Україна (0+0+0+0) +2:59,7
- 33. Валя Семеренко, Україна (0+0+3+1) +4:03,1
- 36. Юлія Джима, Україна (3+0+2+1) +4:12,6
Нагадаємо, напередодні Україна вперше у сезоні виборола нагороду на біатлонному Кубку світу. Медальною для нас стала одиночна змішана естафета. Артем Тищенко та Дарина Блашко здобули бронзу.
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