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На користь Україні: у Росії скандал із пияцтвом перед Олімпіадою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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13 січня, 13:25
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Тренер жіночої збірної Росії з біатлону Михайло Шашилов опинився на межі звільнення через порушення режиму
Тренер росіянок пиячить - це вигідно Україні
Тренер росіянок пиячить - це вигідно Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю на засіданні правління Спілки біатлоністів Росії (СБР) може бути порушено питання щодо відставки старшого тренера жіночої збірної РФ із біатлону Михайла Шашилова.

Про це повідомляє СЭ.

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Справа не в результатах російської збірної, а у випадках порушення режиму 62-річного Шашилова. Між спортсменами та тренерами передаються компрометуючі відео. Після того, як вони дісталися керівництва СБР, можливі кадрові наслідки.

Водночас член правління СБР Іван Черезов заявив, що питання про звільнення Шашилова на порядку денному не стоїть.

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Як би там не було, а скандал у таборі росіян лише на користь їхнім конкурентам на Олімпіаді в Пекіні (4 – 20 лютого), включаючи збірну України.

Нагадаємо, саме росіянок на їхній трасі в Сочі перемогли українські біатлоністки, вигравши "золото" олімпійської естафети-2014.

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Олімпійські чемпіонки Сочі-2014
Олімпійські чемпіонки Сочі-2014

Щоправда, росіянки зі "сріблом" Ігор-2014 пробули недовго – незабаром їх позбавили медалей за допінг.

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