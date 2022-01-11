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Помер легендарний біатлоніст – він ставав дворазовим олімпійським чемпіоном

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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11 січня, 09:42
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На 71-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб'єв
Анатолій Аляб'єв
Анатолій Аляб'єв / Фото: РІА Новини

Олімпійському чемпіону-1980 Анатолію Аляб'єву у грудні минулого року виповнилося 70 років, а за місяць його не стало, повідомив у своєму телеграм-каналі Дмитро Губернієв.

"Зателефонував Костя Бойцов – помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб'єв... Шок...

У грудні вітав свого друга і кумира з ювілеєм, зідзвонювалися і на Новий рік... Боже мій, дядьку Толю... RIP", – написав Губернієв.

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Анатолій Аляб'єв один із найтитулованіших радянських біатлоністів. На Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді-1980 він виграв дві золоті медалі – в індивідуальній гонці та естафеті. Крім того, він завоював бронзу в спринті.

На чемпіонатах світу Аляб'єв виборов дві бронзові медалі – в естафетах ЧС-1981 та ЧС-1982.

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З 1990 по 1998 рік він працював тренером у збірній Росії з біатлону.

Раніше ми повідомляли, що на 67-му році життя помер олімпійський чемпіон-1980 з важкої атлетики Віктор Мазін.

Також ми писали, що не стало легендарного лікаря Динамо Ігоря Малюти.

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