Будут технические поражения! Принято важное решение по хоккейному турниру Пекина-2022

В плей-офф Олимпийских игр состоятся все матчи, а вот на групповом этапе возможен "технарь", если в заявке будет менее 15 игроков

Второй раз подряд Олимпиада пройдет без хоккеистов НХЛ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Международная федерация хоккея и Международный олимпийский комитет провели совещание по поводу регламента турнира в Пекине-2022. Напомним, на Игры не приедут игроки из НХЛ.

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Главной темой совещания было: что делать, если в командах будут вспышки коронавируса, сообщает Чемпионат.

Решили следующее:

Минимальное число игроков, которых команда должна выставить на игру: 15 полевых хоккеистов + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лед 13 хоккеистов + два вратаря.

В случае, если во время группового этапа команда не выставит установленный минимум игроков, то ей засчитают техническое поражение.

Все хоккеисты, тренеры и персонал команды, переболевшие коронавирусом в течение 30 дней до Игр, должны предоставить четыре отрицательных теста еще до вылета в Пекин.

Хоккеисты, заболевшие коронавирусом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент.

В плей-офф организаторы турнира не хотят отменять матчи, поэтому в том случае, если какая-то команда не сможет сыграть свой матч, на ее место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии.

Хоккеисты должны принять решение до 10 января / Фото: Коллаж: Сегодня

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