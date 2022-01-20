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История одной фотографии. Ботинки из мусорки принесли олимпийское золото

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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20 января, 06:50
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Потомок индейцев легкоатлет Джим Торп выиграл две золотые награды на Играх 1912 года в Стокгольме. Но из-за двух долларов медали у него отобрали
Джим Торп и его странная обувь
Джим Торп и его странная обувь / Фото: Коллаж: Сегодня

Джим Торп небольшой городок (боро) в штате Пенсильвания. Он был образован путем слияния Мок-Чанк и Ист-Мок-Чанк. А назван в честь легендарного легкоатлета Джима Торпа, который захоронен здесь.

Уа-То-Хак (Светлый путь) родился в индейской резервации. Там прожил до девяти лет, а потом его родители отдали учиться в интернат. И записали уже под более привычным именем – Джакобус Торп (сокращенно Джим Торп).

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Джим увлекся спортом в школе и с легкостью играл в американский футбол, бейсбол, баскетбол. Принимал участие в соревнованиях по боксу, теннису и стрельбе из лука. Но лучше всего у него получались легкоатлетические дисциплины.

На Олимпиаде 1912 года в Стокгольме Джим Торп выиграл две золотые медали – в пятиборье и десятиборье.

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Перед одним из стартов у Торпа украли спортивные ботинки. По легенде, спортсмен искал себе обувь едва ли не на мусорной свалке. Нашел – но разного размера. И Джиму пришлось надеть дополнительные носки на одну из ног, так как один ботинок был слишком велик.

Фото, где Торп в разной обуви, пожалуй, самое знаменитое с той Олимпиады.

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К сожалению, через год Джима лишили олимпийских наград. Оказалось, он играл в бейсбол и получал за матч по два доллара.

На то время в Олимпийских играх разрешали участвовать лишь любителям. Что и послужило поводом отобрать у Торпа медали.

Интересно, что президент МОК в 1952-1972 годах Эвери Брендедж, который категорически противился восстановлению прав Торпа (мотивируя это тем, что "незнание не освобождает от ответственности"), выступал за США на тех же олимпийских соревнованиях в 1912 году, которые выиграл Торп.

В 1983 году Джим Торп был официально восстановлен в правах олимпийского чемпиона. Поскольку на тот момент официального разрешения на выступление профессионалов в Играх все еще не существовало, формальным основанием для оправдания легкоатлета был тот факт, что дисквалификация состоялась больше чем через полгода после соревнований, тогда как правила 1912 года давали на вынесение подобных решений не более 30 дней.

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