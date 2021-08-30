29 августа 14:00 О матче
Десна 0
Верес 4
29 августа 17:00 Видео
Минай 1
Шахтер 1
29 августа 19:30 Видео
Заря 1
Ворскла 0
29 августа 19:30 Видео
Рух 1
Львов 0
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

История одной фотографии. Белая футболка стала красной от крови, но капитан не бросил Англию

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
30 августа, 14:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Защитнику английской сборной Терри Бутчеру зашили голову прямо на поле и он продолжил сражаться за путевку на чемпионат мира 1990 года
Терри Бутчер после матча со Швецией
Терри Бутчер после матча со Швецией / Фото: Getty Images

Как стать героем нации всего за один вечер? Спросите Терри Бутчера. Хотя он лишь отмахнется.

"Как-то за Рейнджерс я отыграл три матча с переломом малоберцовой кости, даже не замечая повреждения. А тут какое-то небольшое рассечение", – буднично говорит Терри.

Реклама

На самом деле его фото с матча Швеции и Англии – это яркий пример самопожертвования ради команды, ради страны. Пример лидера и капитана. Пример борьбы до последней капли крови. В буквальном смысле этого слова.

Англичане со шведами боролись за выход на ЧМ-1990. Проигрывать британцам категорически нельзя было. А Терри получил рассечение головы в самом дебюте поединка.

Врач настаивал на срочной замене защитника, но тот отказался покинуть поле. В итоге рану зашили прямо у кромки поля, а голову замотали бинтом.

Скандинавы, как и британцы любят верховой футбол, поэтому Бутчеру приходилось много играть головой. Бинты разматывались, кровь хлестала, но Терри продолжал играть и руководить своей командой.

Реклама

Под конец матча белая футболка на Бутчере была вся красная от крови. Но Англия добилась положительного результата и поехала на мундиаль.

На ЧМ-1990 поехал и Терри Бутчер, где дошел с командой до полуфинала.

Читайте также другие материалы из рубрики "История одной фотографии":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
54
35
30
119
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
25
20
20
65
3
flag ПКР ПКРRPC
19
11
31
61
4
flag США СШАUS
17
19
12
48
5
flag Украина УкраинаUA
12
26
14
52
6
flag Австралия АвстралияAU
11
17
14
42
7
flag Бразилия БразилияBR
11
7
15
33
8
flag Италия ИталияIT
10
11
11
32
9
flag Нидерланды НидерландыNL
10
8
6
24
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
4
13
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Воскресенье, 29 августа
0:4
Смотри на: О матче
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять