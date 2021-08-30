История одной фотографии. Белая футболка стала красной от крови, но капитан не бросил Англию

Как стать героем нации всего за один вечер? Спросите Терри Бутчера. Хотя он лишь отмахнется.
"Как-то за Рейнджерс я отыграл три матча с переломом малоберцовой кости, даже не замечая повреждения. А тут какое-то небольшое рассечение", – буднично говорит Терри.
На самом деле его фото с матча Швеции и Англии – это яркий пример самопожертвования ради команды, ради страны. Пример лидера и капитана. Пример борьбы до последней капли крови. В буквальном смысле этого слова.
Англичане со шведами боролись за выход на ЧМ-1990. Проигрывать британцам категорически нельзя было. А Терри получил рассечение головы в самом дебюте поединка.
Врач настаивал на срочной замене защитника, но тот отказался покинуть поле. В итоге рану зашили прямо у кромки поля, а голову замотали бинтом.
Скандинавы, как и британцы любят верховой футбол, поэтому Бутчеру приходилось много играть головой. Бинты разматывались, кровь хлестала, но Терри продолжал играть и руководить своей командой.
Под конец матча белая футболка на Бутчере была вся красная от крови. Но Англия добилась положительного результата и поехала на мундиаль.
На ЧМ-1990 поехал и Терри Бутчер, где дошел с командой до полуфинала.
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