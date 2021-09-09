История одной фотографии. Как с помощью пакета познакомиться с Месси

У родителей афганского мальчика не было денег купить сыну футболку Месси и он надел пакет. А вскоре Муртаза за руку выводил кумира на футбольное поле

Юный фанат Месси из Афганистана - Муртаз Ахмади

Пять лет назад в соцсетях стало вирусным фото маленького мальчика, который играл в футбол. Вместо игровой майки на нем был пакет, на котором маркером кто-то написал "Месси".

На поиски юного героя бросились журналисты со всего мира. Поначалу была информация, что он из Ирака. Но отыскали футболиста в Афганистане.

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Им оказался пятилетний Муртаза Ахмади. Малой фанател от Лионеля Месси, но купить сыну настоящую форму родители не могли. Выход из положения нашел старший брат, который сделал футболку из обычного пакета.

Эта история получила и хорошее, и плохое продолжение.

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Хорошее. Лионель отыскал мальчика и прислал ему свою футболку сборной Аргентины с автографом. А Барселона пригласила Мартазу в Доху на товарищеский матч. Там Ахмади встретился со своим кумиром и вывел его на поле.

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Плохое. У семьи Ахмеди дома появилось много завистников. Все думали, что Месси дает им деньги. Были опасения, что мальчика могут похитить ради выкупа. Поэтому семья переехала из Ганзи в Кабул.

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