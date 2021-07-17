История одной фотографии. Часы подвели братьев-мошенников

В Южной Африке два брата решили одурачить организаторов ультрамарафона, 89 км они бежали поочередно. Обманщиков разоблачил фотограф

Братья носили часы на разных руках

Обычный марафон не то что пробежать, а даже пройти не каждый сможет. А об ультрамарафоне страшно й подумать. Но когда на кону стоят большие деньги, желающих испытать себя становится много.

В 1999 году в городе Питермарицбург (ЮАР) ультрамарафонцам нужно было пробежать 89 километров. Призовые делились среди первой десятки.

21-летний Серхио Мотсоненг родился в бедной семье и новость о хорошем заработке воспринял с энтузиазмом. Но как попасть в топ-10, если ты никогда не бегал даже марафоны. У Серхио родился гениальный план. Он поочередно будет бежать вместе с братом, с которым они похожи, как две капли воды.

А как сделать так, чтобы никто не заметил подмену? И тут Серхио все продумал. По дистанции есть туалеты, где они и будут меняться. Один брат бежит, а другой на такси добирается до нужного туалета. Там переодеваются, а далее – один бежит, другой едет. Так можно поддерживать высокую скорость и быть всегда среди лидеров.

Все прошло идеально. Братья, которые не были профессиональными спортсменами, успешно финишировали на девятом месте. К финишу прибежал инициатор аферы Серхио Мотсоненг. Он получил памятную медаль и тысячу долларов призовых.

Обман вскрылся случайно. Фотограф местной газеты, пересматривал свои снимки с ультрамарафона и разглядел странную деталь: у участника под номером 13018 часы то на левой руке, то на правой. Да и часы разного цвета.

Организаторы вызвали на ковер Серхио. И тот во всем сознался. Парней дисквалифицировали на десять лет.

Чтобы обелить свое имя все эти десять лет Серхио неистово тренировался и в 2010 году сам пробежал этот же ультрамарафон. Занял третье место! И попался на допинге. На сей раз дисквалификация была пожизненной.

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