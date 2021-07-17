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История одной фотографии. Часы подвели братьев-мошенников

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июля, 10:26
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В Южной Африке два брата решили одурачить организаторов ультрамарафона, 89 км они бежали поочередно. Обманщиков разоблачил фотограф
Братья носили часы на разных руках
Братья носили часы на разных руках

Обычный марафон не то что пробежать, а даже пройти не каждый сможет. А об ультрамарафоне страшно й подумать. Но когда на кону стоят большие деньги, желающих испытать себя становится много.

В 1999 году в городе Питермарицбург (ЮАР) ультрамарафонцам нужно было пробежать 89 километров. Призовые делились среди первой десятки.

21-летний Серхио Мотсоненг родился в бедной семье и новость о хорошем заработке воспринял с энтузиазмом. Но как попасть в топ-10, если ты никогда не бегал даже марафоны. У Серхио родился гениальный план. Он поочередно будет бежать вместе с братом, с которым они похожи, как две капли воды.

А как сделать так, чтобы никто не заметил подмену? И тут Серхио все продумал. По дистанции есть туалеты, где они и будут меняться. Один брат бежит, а другой на такси добирается до нужного туалета. Там переодеваются, а далее – один бежит, другой едет. Так можно поддерживать высокую скорость и быть всегда среди лидеров.

Все прошло идеально. Братья, которые не были профессиональными спортсменами, успешно финишировали на девятом месте. К финишу прибежал инициатор аферы Серхио Мотсоненг. Он получил памятную медаль и тысячу долларов призовых.

Обман вскрылся случайно. Фотограф местной газеты, пересматривал свои снимки с ультрамарафона и разглядел странную деталь: у участника под номером 13018 часы то на левой руке, то на правой. Да и часы разного цвета.

В тренде

Организаторы вызвали на ковер Серхио. И тот во всем сознался. Парней дисквалифицировали на десять лет.

Чтобы обелить свое имя все эти десять лет Серхио неистово тренировался и в 2010 году сам пробежал этот же ультрамарафон. Занял третье место! И попался на допинге. На сей раз дисквалификация была пожизненной.

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