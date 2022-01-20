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Історія однієї фотографії. Черевики зі смітника принесли олімпійське золото

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
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20 січня, 06:50
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Нащадок індіанців легкоатлет Джим Торп виграв дві золоті нагороди на Іграх 1912 року у Стокгольмі. Але через два долари медалі у нього відібрали
Джим Торп і його дивне взуття
Джим Торп і його дивне взуття / Фото: Колаж: Сьогодні

Джим Торп невелике містечко (боро) у штаті Пенсільванія. Воно було утворене шляхом злиття Мок-Чанк та Іст-Мок-Чанк. А названо на честь легендарного легкоатлета Джима Торпа, що похований тут.

Уа-То-Хак (Світлий шлях) народився в індіанській резервації. Там прожив до дев'яти років, а потім його батьки віддали вчитися до інтернату. І записали вже під звичнішим ім'ям – Джакобус Торп (скорочено Джим Торп).

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Джим захопився спортом у школі та з легкістю грав у американський футбол, бейсбол, баскетбол. Брав участь у змаганнях з боксу, тенісу та стрільби з лука. Але найкраще у нього виходили легкоатлетичні дисципліни.

На Олімпіаді 1912 року у Стокгольмі Джим Торп виграв дві золоті медалі – у п'ятиборстві та десятиборстві.

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Перед одним зі стартів у Торпа вкрали спортивні черевики. За легендою, спортсмен шукав собі взуття ледь не на сміттєзвалищі. Знайшов – але різного розміру. І Джимові довелося надіти додаткові шкарпетки на одну з ніг, оскільки один черевик був надто великий.

Фото, де Торп у різному взутті, мабуть, найвідоміше з тієї Олімпіади.

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На жаль, за рік Джима позбавили олімпійських нагород. Виявилося, що він грав у бейсбол і отримував за матч по два долари.

На той час в Олімпійських іграх дозволяли брати участь лише аматорам. Що й стало приводом відібрати у Торпа медалі.

Цікаво, що президент МОК у 1952-1972 роках Евері Брендедж, який категорично був проти відновленню прав Торпа (мотивуючи це тим, що "незнання не звільняє від відповідальності"), виступав за США на тих самих олімпійських змаганнях 1912 року, які виграв Торп.

1983 року Джим Торп був офіційно відновлений у правах олімпійського чемпіона. Оскільки на той момент офіційного дозволу на виступ професіоналів у Іграх все ще не існувало, формальною підставою для виправдання легкоатлета був той факт, що дискваліфікація відбулася більш ніж через пів року після змагань, тоді як правила 1912 давали на винесення подібних рішень не більше 30 днів.

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